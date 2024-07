Nintendo ha ufficialmente messo fine al supporto per la sua console Wii U, annunciando che dal 3 luglio 2024 non saranno più accettate riparazioni né per la console né per i suoi accessori in Giappone. Questo segna la conclusione definitiva per una piattaforma che, sebbene abbia avuto il suo impatto, ha lottato per trovare successo durante il suo ciclo di vita.

La fine dell’era Wii U

L’annuncio non cambia significativamente la situazione per i mercati occidentali, dove il supporto tecnico per la Wii U era già stato interrotto da tempo. Per i giocatori in Giappone, rappresenta un momento simbolico, segnando il termine di un’era videoludica. La chiusura del servizio Nintendo Network lo scorso aprile aveva già prefigurato questo epilogo, rendendo impossibile giocare online con la Wii U e la Nintendo 3DS tramite i canali ufficiali.

La Wii U ha venduto complessivamente 13,56 milioni di unità, con oltre 100 milioni di giochi correlati, ma questi numeri sono stati opachi rispetto ai successi di altre console Nintendo. La Nintendo 3DS ha raggiunto quasi 76 milioni di vendite, mentre la Switch ha superato i 140 milioni di unità vendute al 31 marzo. Questo evidenzia la posizione singolare della Wii U nel panorama Nintendo, nonostante le sue innovazioni iniziali come il GamePad e la compatibilità con i giochi Wii.

Tuttavia, Nintendo guarda avanti con fiducia. La compagnia ha già annunciato che entro marzo 2025 presenterà una nuova console, destinata a seguire le orme della popolare Switch. Shuntaro Furukawa, presidente di Nintendo, ha promesso che saranno disponibili ampie scorte al lancio, evitando così i problemi di disponibilità che hanno caratterizzato il lancio di altre console di nuova generazione come la PlayStation 5.

Il futuro della Nintendo, tutto da scrivere

Mentre la Wii U si prepara a entrare definitivamente nei libri di storia dei videogiochi, Nintendo si prepara per il futuro con un nuovo entusiasmante capitolo. Con un’ampia base di fan e una storia di innovazione, la compagnia continua a essere una forza trainante nel settore dei videogiochi, pronta a sorprendere ancora una volta con nuove idee e tecnologie.