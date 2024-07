L’esordio ufficiale della nuova generazione di iPhone si avvicina sempre di più, come di consueto infatti Apple durante il Keynote di settembre presenterà la generazione più aggiornata dei suoi smartphone che giungeranno così alla linea iPhone 16 e includeranno come in passato un modello base, un modello Plus, uno Pro e infine uno Pro Max.

Ovviamente nemmeno il tempo di arrivare che i rumors in merito ciò che vedremo con i prossimi iPhone stanno già circolando in rete e stanno saturando l’utenza di hype in attesa di settembre, ovviamente tutti gli occhi sono rivolti innanzitutto sulla CPU che avrà il compito di muovere la neo arrivata Apple Intelligence e ovviamente sulle fotocamere che ogni anno sono garanzia da parte di Apple di qualità, prestazioni e innovazione.

Nuove info sulle camere

le novità di cui vi parliamo oggi riguardano la fotocamera presente all’interno di iPhone 16 Pro, Stando a quanto emerso in rete quest’ultimo monterà al pari della versione Pro Max un teleobiettivo 5x, prerogativa che per l’appunto nelle generazioni precedenti era presente solo ed unitamente nella variante più grande e che nella variante Pro si fermava ad un massimo di 3x.

La notizia arriva direttamente dall’Asia e nello specifico da DigiTimes che raccogliendo le voci che circolano tra i fornitori di Apple ha confermato che iPhone 16 Pro pareggerà lo zoom ottico della variante Pro Max: 5x per entrambi.

Per fare ciò, Apple ha deciso di aumentare le dimensioni della variante pro che non avrà più il medesimo display rispetto alla variante base ma vanterà una diagonale di 6,3 pollici, questo aumento di dimensioni sarà sufficiente a consentire l’alloggiamento dell’obiettivo tetra prismatico in grado di offrire appunto la lunghezza focale identica a quella della variante Pro Max.

Ricordiamo infatti che quest’anno i vari modelli di iPhone non avranno le diagonali uguali a due a due, bensì avranno tutte diagonali diverse in senso crescente: