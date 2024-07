Il recente calo nelle vendite degli iPhone ha sollevato non poche preoccupazioni in casa Apple, e le speculazioni su come l’azienda possa rilanciare le sue fortune sono state molte. Una delle strategie che potrebbe risollevare la situazione sembra essere l’intelligenza artificiale, con l’arrivo del nuovo iPhone 16 al centro della scena.

La scommessa di Apple con le nuove tecnologie

Secondo un report proveniente dalla catena di fornitura di Apple, riportato dal sito cinese CTEE, la compagnia sta investendo pesantemente sull’AI per attrarre nuovi clienti. Apple ha infatti ordinato tra 90 e 100 milioni di chip a TSMC per il nuovo iPhone 16, rispetto agli 80-90 milioni ordinati per i modelli dell’anno scorso. Questo incremento nei ordini suggerisce chiaramente che l’azienda prevede di vendere almeno 10 milioni di unità in più rispetto ai modelli precedenti.

L’elemento che potrebbe davvero fare la differenza è l’intelligenza artificiale. Sebbene non tutte le versioni dell’iPhone 16 beneficeranno di queste nuove tecnologie, Apple ha introdotto una piattaforma di AI avanzata che è stata mostrata alla Worldwide Developers Conference (WWDC). Tuttavia, questa tecnologia sarà disponibile solo sui modelli di fascia alta, come l’iPhone 15 Pro e il 15 Pro Max. Per ora, quindi, i modelli più accessibili non includeranno queste innovazioni.

Apple spera che la promessa dell’AI possa attirare l’attenzione dei consumatori e dimostrare quanto possa essere utile nella vita quotidiana. La strategia dell’azienda è chiara: se l’intelligenza artificiale riesce a catturare l’immaginazione del pubblico e a mostrare benefici tangibili, potrebbe dare una spinta significativa alle vendite del nuovo iPhone 16.

L’intelligenza artificiale come uno specchietto per le allodole

In un mercato degli smartphone in continua evoluzione e sempre più competitivo, Apple punta dunque su questa tecnologia come un importante fattore di differenziazione. Resta da vedere se questa mossa riuscirà a dare la spinta necessaria per rilanciare le vendite e garantire il successo sperato per il nuovo iPhone. Solo il tempo dirà se l’AI sarà davvero la chiave per invertire la tendenza e riportare Apple al top del mercato.