Surface Duo3: Microsoft pensa al modello con supporto magnetico?

Microsoft al lavoro per un nuovo Surface Duo 3

prometteva di essere un’evoluzione importante per. Secondo quanto riportato da, Microsoft ha recentemente depositato unpresso lo, reso pubblico meno di una settimana fa. Quest’ultimo suggerisce un cambiamento radicale rispetto ai. L’idea di uno smartphone pieghevole non è del tutto nuova per l’azienda, considerando che già a fine febbraio era stato presentato un primo brevetto. Eppure, la possibilità di vedere un dispositivo simile sul mercato rimane

Nei piani originali dell’azienda, il nuovo dispositivo doveva essere dotato di un display esterno e di uno interno pieghevole, sostituendo così il doppio schermo delle prime due generazioni, Duo e Duo2. Tale design lo avrebbe reso simile a dispositivi come il Galaxy Z Fold 4 o il OnePlus Open. Le immagini pubblicate, basate sulle informazioni fornite da Windows Central, offrono un’idea precisa del progetto. Il dispositivo sarebbe dotato di tre fotocamere posteriori. Inoltre, ci sarebbe un kickstand magnetico. Quest’ultimo elemento avrebbe permesso di appoggiare il telefono su superfici piane. In questo modo si potrebbe facilitare la visione di contenuti multimediali o la lettura. Inoltre, la documentazione del brevetto menziona un tasto laterale. Quest’ultimo sarebbe stato progettato per facilitare l’apertura della cerniera del dispositivo.

Le iniziali ambizioni potrebbero non essere abbastanza. Infatti, sembra che Microsoft abbia deciso di abbandonare la produzione di smartphone. Le difficoltà incontrate con le prime due generazioni del Surface Duo hanno pesato sulla decisione. Il CEO Satya Nadella ha ribadito che Microsoft intende ora focalizzarsi su software e servizi. Ciò ha portato alla decisione di lasciare da parte il settore degli smartphone.

Dunque, anche se il progetto di un Surface Duo 3 pieghevole rappresentava una promessa interessante, le sfide tecniche e il cambio di priorità dell’azienda hanno reso improbabile la sua realizzazione. Gli appassionati di tecnologia possono però continuare a sperare che Microsoft possa tornare a esplorare il mercato degli smartphone.