CoopVoce, le offerte di luglio 2024 sono la EVO 10 e la EXTRA 300

Un gestore virtuale che si rispetti riesce a mettere in circolazione delle offerte clamorose in ogni momento dell’anno. L’obiettivo di questi provider era quello di rendere la vita difficile alle aziende più navigate nel settore e a quanto pare ci sono riusciti. Il meglio è arrivato soprattutto da parte di alcune aziende, tra le quali spicca il nome di CoopVoce.

Chi conosce questo gestore sa benissimo che le sue peculiarità sono diverse, e vanno oltre la quantità dei contenuti. Con CoopVoce infatti si può risparmiare davvero tanto rispetto agli altri gestori e si può avere anche una discreta qualità. A parlare chiaro sono le offerte disponibili in quest’ultimo periodo che riescono a rivolgersi a diverse tipologie di utenti.

Il provider riesce infatti a mettere ancora una volta in circolazione quello che piace a molti, sia a coloro che desiderano lo stretto necessario che a quelli che vogliono davvero tutto.

CoopVoce: la EVO 10 è ancora disponibile con tutti i suoi contenuti e c’è anche la EXTRA 300

Non era semplice per gli utenti guardarsi intorno avendo uno dei tanti gestori che forniscono opzioni incredibili. Quando un’azienda come CoopVoce chiama però è davvero difficile non rispondere anche perché le sue offerte sono sempre vantaggiose come dimostrano le due disponibili attualmente sul sito ufficiale.

La prima si chiama EVO 10 e a qualcuno potrebbe non piacere visto quello che offre. In realtà questa soluzione mobile è stata pensata per chi non ha particolari esigenze: al suo interno ci sono minuti senza limiti, 1000 messaggi verso tutti e 10 giga in 4G. Il prezzo è di 4,90 €, mentre per la EXTRA 300 è di 9,90 €. All’interno di quest’ultima ci sono gli stessi minuti e messaggi ma ci sono 300 giga in 4G per la navigazione sul web. Sono queste le offerte che dunque possono dare grande soddisfazione a chi proviene da qualsiasi provider.