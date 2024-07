Suzuki ha presentato un aggiornamento significativo per la S-Cross Hybrid, introducendo miglioramenti in sicurezza e tecnologia, ma senza variazioni meccaniche. Il nuovo modello è disponibile negli allestimenti TOP, TOP+ e STARVIEW.

Le nuove tecnologie della Suzuki

Tra le novità principali, c’è l’implementazione del sistema “Attentofrena” – Dual Sensor Brake Support II (DSBS II). Utilizzando un radar a onde millimetriche e una telecamera monoculare, il sistema rileva veicoli, biciclette e pedoni, avvisando il conducente e rallentando il veicolo per evitare collisioni.

La S-Cross Hybrid è dotata del sistema “Guidadritto“, che comprende il Lane Keep Assist (LKA) e il Lane Departure Prevention (LDP), aiutando a mantenere il veicolo al centro della corsia con il cruise control adattivo attivato. Il “Guardalastrada” – Driver Monitoring System (DMS) osserva occhi e volto del conducente, segnalando distrazioni o colpi di sonno.

Suzuki ha anche introdotto il sistema “Occhioallimite” – Traffic Sign Recognition (TSR), che legge i segnali stradali e adatta rapidamente la velocità ai limiti vigenti con il cruise control attivo.

Altri sistemi ADAS inclusi sono: “Guardaspalle” – Blind Spot Monitor (BSM), “Vaipure” – Rear Cross Traffic Alert (RCTA), “Partifacile” – Hill Hold Control, “eCall” chiamata di emergenza e “Failafila” con Stop&Go. Questi aggiornamenti allineano la S-Cross Hybrid alla nuova normativa ADAS in vigore da luglio, mirata a ridurre gli incidenti stradali.

Le motorizzazioni restano invariate: il 1.4 Hybrid combina un motore da 95 kW (129 CV) con uno elettrico da 10 kW (14 CV), mentre il 1.5 140V Hybrid offre un motore a benzina da 75 kW (102 CV) abbinato a un’unità elettrica da 24,6 kW (33 CV).

I prezzi della S-Cross Hybrid

Gli allestimenti TOP e TOP+ dispongono del motore 1.4 48V con cambio manuale, mentre lo STARVIEW è dotato del motore 1.5 140V con cambio automatico. Tutte le versioni possono avere la trazione integrale Suzuki ALLGRIP SELECT, con selettore di guida a quattro modalità. I prezzi partono da 27.990 euro per la S-Cross Hybrid 1.4 48V 2WD 6MT TOP e arrivano a 36.390 euro per la S-Cross Hybrid 1.5 140V 4WD AT STARVIEW.