PosteMobile di recente ha introdotto la nuova offerta Creami Wow Weekend 20, attivabile dal 4 al 8 luglio 2024. Questa promozione è rivolta esclusivamente ai nuovi utenti ed offre un pacchetto molto vantaggioso. Infatti include minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 20 GB di traffico dati in 4G+ al costo mensile di soli 4,99€. La sua attivazione può essere effettuata online o tramite canale telefonico.

Il suddetto piano, prevede un costo iniziale di 10€ per l’acquisto della SIM. Al quale si accompagna una prima ricarica di 10 euro, comprensiva del primo mese anticipato. Gli utenti potranno scegliere di attivare un nuovo numero o effettuare la portabilità da un altro operatore. Anche se è importante ricordare che tale soluzione non è disponibile per i clienti PosteMobile già esistenti.

PosteMobile: velocità di navigazione e opzione 5G

PosteMobile, come risaputo è l’ operatore virtuale Full MVNO di PostePay. L’azienda utilizza la rete Vodafone per offrire connessioni in 2G, 4G e 4G+. Infatti la velocità di connessione può raggiungere fino a 300Mbps in download e 50Mbps in upload. Di recente poi, è stata anche introdotta l’opzione 5G. Quest’ ultima permette di navigare fino a 2Gbps in download e 200Mbps in upload. Tale soluzione sarà disponibile dal 16 giugno 2024 al costo aggiuntivo di 3€ al mese. Non sono previsti costi di attivazione.

I clienti possono attivare l’opzione 5G dopo aver ricevuto la nuova SIM, attraverso l’app Postepay. A tal proposito bisognerà entrare nell’area personale del sito PosteMobile, inviando un SMS gratuito con il testo “SI 5G” al numero 4071160 o contattando il Servizio Clienti. È importante notare che per utilizzare questa tecnologia ultra veloce è necessario avere uno smartphone compatibile e trovarsi in un’area coperta dalla rete. In più, tra i servizi inclusi gratuitamente nell’offerta vi sono Ti cerco, Richiama ora, il controllo del credito residuo e il servizio hotspot. Per quanto riguarda invece il roaming nell’Unione Europea e nel Regno Unito, la promo consente di utilizzare minuti e SMS alle stesse condizioni nazionali. Mentre per la navigazione internet è previsto un limite mensile di 5,28GB. Il quale, una volta superato, prevede un costo di navigazione di 0,18 centesimi di euro per MB.