AMD sta per lanciare i tanto attesi Ryzen 9000, che faranno il loro debutto sul mercato proprio a fine luglio. Tuttavia, aggiornare i componenti dei propri PC sarà più difficile del previsto, siccome le nuove schede madri di fascia alta arriveranno non prima di settembre.

Schede madri per i Ryzen 9000: non c’è da preoccuparsi

I nuovi processori Ryzen 9000 saranno basati sull’architettura Zen5, che porterà miglioramenti significativi in termini di prestazioni. Supporteranno il socket AM5, che si è già potuto vedere per la piattaforma Zen4, e che rimarrà standard fino al 2027. Saranno disponibili dal 29 luglio, ma per le nuove schede madri X870 e X870E bisognerà aspettare.

Il motivo dietro la decisione di rimandare queste schede risiede nelle varie migliorie che vi saranno apportate. Le nuove schede X870 e X870E presenteranno un design completamente nuovo e un sistema I/O molto avanzato. Verrà infatti garantito il supporto per USB4 e PCIe Gen5, che miglioreranno notevolmente la velocità. Inoltre supporteranno anche l’overclocking della RAM, permettendo quindi di utilizzare le nuove memorie DDR5 ad alte velocità. AMD giustifica l’attesa dicendo che l’obiettivo è infatti quello di portare una “ventata di innovazione” nel mercato delle motherboard.

Ovviamente per utilizzare i nuovi Ryzen 9000 non saranno necessarie per forza le nuove X870 e X870E. Si potrà infatti scegliere tra le B850 e B840, facenti parte delle schede di fascia media, anch’esse disponibili da settembre. Ma i nuovi processori AMD potranno essere utilizzati anche con motherboard attualmente in commercio. La presenza del socket AM5 garantisce infatti la compatibilità con schede madri precedenti. Naturalmente non presentano nessuna delle migliorie che si vedranno con le X870 e X870E, ma sarà accettabile come compromesso momentaneo. Tuttavia anche se la scheda madre supportasse i nuovi processori, molto probabilmente sarà necessario aggiornare il BIOS, quindi si consiglia di verificare sul sito del produttore prima di cambiare CPU.