CMF Phone (1): lo smartphone modulare di Nothing è vicino

La presentazione del nuovodi Nothing è praticamente arrivata . Ilsarà infatti presentato, dopo una lunga e intelligente. Negli ultimi giorni sono stati svelatisullo smartphone, facendo emergere come caratteristica principale ladel dispositivo.

Il marketing di Nothing e l’interesse nel CMF Phone (1)

Nothing ha adottato un approccio molto originale presentando il CMF Phone (1). Le sue specifiche sono state infatti rivelate un pezzo alla volta in modo quotidiano coinvolgendo anche diverse celebrità. Il primo video ha mostrato il display che presenterà un pannello Super AMOLED da 6,67″, un refresh rate adattivo fino a 120Hz, luminosità massima di 2000 nits e risoluzione FHD+ 1080p. La parte cruciale è nel secondo video, dove il famoso YouTuber JerryRigEverything ha mostrato la scheda madre del dispositivo. Successivamente il co-fondatore di Nothing, Akis Evangelidis, ha confermato altre specifiche del telefono. Il CMF Phone (1) sarà infatti dotato del SoC MediaTek Dimensity 7300 e 8GB di RAM con ulteriori 8GB grazie alla tecnologia RAM Booster.

Questa campagna marketing di Nothing ha continuato per un totale di 9 giorni, mostrando il CMF Phone (1) come un dispositivo accessibile ed innovativo. Partendo da un design distintivo e alta flessibilità, bilanciando ottime prestazioni con efficienza energetica pur rimanendo nel campo della riparabilità e modulabilità. Nothing ha infatti mostrato alcune caratteristiche non solo estetiche ma anche funzionali. La scocca presenta viti visibili per facilitare l’accesso ai componenti interni e anche la possibilità di sostituire la batteria. Un dettaglio interessante è la graffetta per il carrellino della SIM. Si tratterebbe infatti anche di un cacciavite per svitare lacover posteriore. Inoltre proprio nella suddetta parte posteriore si potranno collegare diversi accessori, come un kickstand o un laccio.

Il CMF Phone (1) dovrebbe arrivare sul mercato con il già citato display Super AMOLED, processore MediaTek Dimensity 7300, 8 o 6 GB di RAM e 128GB di archiviazione espandibile. La fotocamera principale sarà da 50 MP, mentre la batteria da 5000 mAh con ricarica rapida fino a 33W. Ma per conferme sul prezzo e le varie specifiche bisognerà aspettare qualche giorno e assistere alla presentazione di Nothing.