Quest’anno al Computex di Taipei AMD ha mostrato al mondo i suoi nuovi processori in arrivo per quest’anno, stiamo parlando delle CPU Ryzen 9000 e delle APU Ryzen AI 300 per laptop, una serie di SoC pensate per rivoluzionare il mondo pc gaming, grazie al supporto nativo per i software di intelligenza artificiale, dal momento che questi professori integrano al loro interno una NPU.

Ovviamente dopo la loro presentazione, il passo successivo e la loro introduzione sul mercato che inizialmente era prevista in autunno in concomitanza del rilascio delle concorrenti da parte di Intel, ma che a quanto pare arriverà prima di quanto pensassimo, sembra infatti che i nuovi processori siano pronti per un lancio immediato a ridosso dell’estate che anticiperebbe le mosse della controparte blu.

Ciò è emerso inizialmente da alcuni dati trafugati ad un’azienda taiwanese A seguito di un attacco hacker ed ora trova conferma nei siti e-commerce ufficiali di alcuni grandi distributori americani.

I nuovi processori sono in arrivo

Best Buy ha aperto i preordini per un laptop ASUS , parliamo dello Zenbook S16 da 16″ con touschreen OLED e AMD Ryzen AI 9 365, il quale dovrebbe debuttare il 15 luglio, ad un prezzo a partire da 1.399,99 Dollari, non solo, B&H ha pubblicato la pagina prodotto dell’AMD Ryzen 9 9950X, una CPU a 16 Core con frequenza di clock fino a 4,30 GHz, scrivendo proprio il 31 luglio come data di lancio.

Leggendo dunque pare evidente come AMD abbia optato per una scelta di marketing legata al giocare d’anticipo per poter conquistare subito il mercato e non lasciare spazio alle soluzioni concorrenti distribuite invece più tardi, Intel ha infatti nei propri piani quello di distribuire i nuovi processori in autunno, cosa che ora come ora potrebbe segnare un netto svantaggio dal punto di vista commerciale.

Non rimane dunque che attendere l’arrivo dei nuovi processori dell’azienda Rossofuoco, le date da segnare sono 15 luglio e 30 luglio.