WhatsApp continua a stupire introducendo una funzione che sembra provenire direttamente dal futuro. Ciò subito dopo l’annuncio della fine del supporto per video e foto in SD. Secondo quanto riportato da WABetaInfo, la versione 2.24.14.7 della beta per Android ha svelato un’opzione innovativa. Una soluzione che rivoluzionerà l’interazione degli utenti con l’applicazione di messaggistica più diffusa al mondo.

WhatsApp: un nuovo modo per interagire con gli amici

Questa nuova funzionalità consentirà di creare avatar personalizzati utilizzando una combinazione di immagini caricate. Oltre che descrizioni testuali e il modello Llama sviluppato da Meta. Gli utilizzatori potranno “immaginarsi” in qualsiasi contesto, che sia una foresta incantata o lo spazio profondo. Il tutto semplicemente scattando un selfie. Quest’ultimo servirà per addestrare l’intelligenza artificiale, consentendo a WhatsApp di generare immagini somiglianti alla persona in ambienti diversi. Il processo è reso ancora più semplice grazie all’utilizzo di prompt specifici. Ad esempio, si potrà ottenere l’avatar desiderato in pochissimi passaggi. Semplicemente digitando “immaginami” seguito dalla descrizione dell’ambiente desiderato nella chat di Meta AI o in una qualsiasi altra conversazione.

Questa introduzione rappresenta un nuovo modo di comunicare e condividere esperienze visive con i propri contatti su WhatsApp. Gli avatar personalizzati potranno essere utilizzati in diverse situazioni. Offrendo così un tocco di creatività e personalizzazione alle conversazioni. L’accesso alla funzione sarà opzionale e dovrà essere attivato manualmente. Proprio per garantire un controllo totale sulla propria esperienza di messaggistica.

Tale sviluppo arriva in un momento in cui le applicazioni di messaggistica sono sempre più integrate con tecnologie avanzate di intelligenza artificiale. Le quali offrono strumenti sempre più sofisticati e interattivi. Insomma, la capacità di generare immagini avatar personalizzate e realistiche arricchisce l’esperienza utente. Ma apre anche nuove possibilità per l’uso creativo della piattaforma.

Questa funzione rappresenta un altro passo avanti nell’evoluzione delle app di comunicazione. Dimostrando come l’innovazione continua a ridefinire il modo in cui interagiamo digitalmente.