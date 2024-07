Nonostante siano passati decisamente un po’ di anni dall’acquisizione da parte di Microsoft di Activision Blizzard, una nota negativa che ha accompagnato questo passaggio di proprietà è stata senza alcun dubbio l’assenza dei titoli della nota casa produttrice all’interno del game pass di Microsoft, una nota di demerito decisamente importante dal momento che sappiamo bene come il catalogo dell’azienda storica si è decisamente ricco di titoli di altissimo livello che hanno segnato la storia dei videogiochi.

Un’assenza decisamente importante che per tutti gli utenti è risultata senza alcun dubbio inspiegabile in tutti questi anni dal momento che i titoli della nota azienda sarebbero stati un ottimo incentivo alla sottoscrizione dell’abbonamento di cloud gaming di Microsoft.

A quanto pare, però qualcosa è finalmente destinata a cambiare, sembra infatti che l’azienda si stia muovendo per iniziare l’integrazione dei titoli Activision all’interno del Game Pass.

Qualcosa sta per cambiare

A quanto pare molto presto assisteremo ad un cambiamento molto atteso, a riportare la notizia due leaker decisamente rinomanti nel campo delle notizie, parliamo di eXtas1s e Jez Corden di Windows Central, secondo i quali Microsoft sta finalmente iniziando tutte le operazioni necessarie per rendere disponibili all’interno del proprio catalogo i titoli Activision.

Stando a quanto riportato i primi titoli a sbarcare sul game pass saranno quelli legati alla saga di Crash Bandicoot, nel dettaglio N’Sane Trilogy, che racchiude i remake dei primi storici tre capitoli della saga.

Non si sa ancora nulla per quanto riguarda tutti gli altri titoli appartenenti al catalogo della storica casa produttrice, probabilmente l’azienda si dedicherà ad un’introduzione graduale di tutti i titoli che arriveranno uno dopo l’altro e saranno inseriti in modo costante e continuo, di conseguenza, non rimane banalmente che attendere per vedere come deciderà di procedere Microsoft e soprattutto i tempi che impiegherà a introdurre tutti i titoli desiderati.