Nel mondo sempre in evoluzione delle applicazioni di messaggistica istantanea, WhatsApp sembra essere pronto a lanciare una funzione innovativa. Se ve lo stesse chiedendo quest’ultima sembra essere destinata a trasformare radicalmente l’esperienza degli utenti. Secondo fonti attendibili riportate da WABetaInfo, la prossima versione beta della piattaforma per Android, avrebbe introdotto una caratteristica tanto avanzata da fare sembrare che sia arrivata direttamente dal futuro. Stiamo parlando precisamente dell’ aggiornamento 2.24.14.7.

Ebbene, questa nuova funzionalità permette di creare avatar personalizzati utilizzando una combinazione di selfie dell’utente stesso, prompt testuali e il modello Llama di Meta. Il quale è noto per la sua capacità di generare immagini realistiche. Le persone potranno così immaginarsi in diversi scenari, dalle foreste spesse agli spazi siderali. Tutto grazie a questo sistema. L’interazione avviene semplicemente digitando il comando “immaginami” seguito da una descrizione dell’ambiente desiderato. Cosa da poter fare in qualsiasi altra conversazione.

Reazioni e implicazioni dell’ ultima novità in arrivo di WhatsApp

Il processo per creare un avatar personalizzato è molto intuitivo. Basta scattare un selfie una volta sola, che verrà utilizzato per addestrare l’intelligenza artificiale di WhatsApp. Ciò permetterà all’applicazione di generare immagini realistiche che assomigliano alla persona. La quale sarà raffigurata in diversi contesti in base alle preferenze. L’attivazione di questa funzione sarà facoltativa e richiederà un’impostazione manuale.

Insomma, l’ introduzione di una simile novità segna un ulteriore passo verso l’interattività e la personalizzazione delle comunicazioni digitali. Per molti utenti, poter creare avatar che riflettano la propria identità rappresenta un modo divertente per interagire con gli amici. Oltre che un’opportunità per esprimere la propria creatività digitalmente. Non mancano però alcune domande sull’aspetto della privacy e della sicurezza. Soprattutto considerando che la tecnologia utilizzata richiede l’uso di immagini personali per addestrare algoritmi di AI.

Il ruolo di WhatsApp nel garantire la protezione dei dati dei suoi utilizzatori diventa fondamentale in questo contesto. Specialmente alla luce di precedenti preoccupazioni riguardanti la sicurezza delle informazioni personali. In quanto, nonostante le potenzialità innovative della nuova funzione, bisogna comunque essere consapevoli delle implicazioni e delle opzioni di controllo della privacy offerte dall’app.