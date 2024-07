WhatsApp sta per lanciare una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di creare avatar artificiali personalizzati. Il tutto grazie all’ utilizzo dell’intelligenza artificiale direttamente nelle conversazioni quotidiane. Secondo fonti affidabili da WABetaInfo, la piattaforma sta attualmente testando questa innovazione in una versione beta per dispositivi Android. Utilizzando i potenti modelli di AI della serie Llama, sviluppati da Meta, WhatsApp permetterà di caricare semplicemente alcune delle proprie foto per creare avatar. Questi ultimi potranno poi essere inseriti in scenari virtuali dettagliatamente descritti tramite istruzioni testuali.

WhatsApp: sfide e nuove prospettive di privacy

Questa nuova funzione rappresenta un notevole avanzamento tecnologico per WhatsApp. La quale si distingue anche per aver introdotto la possibilità di creare adesivi personalizzati direttamente dall’app. Sempre grazie all’uso di comandi testuali. L’integrazione dell’intelligenza artificiale per la creazione di avatar segna un’ulteriore espansione nelle capacità della piattaforma. In quanto apre la strada a nuove modalità di espressione e comunicazione visiva tra gli utenti online.

Ad ogni modo, malgrado tali progressi l’introduzione degli avatar AI su WhatsApp solleva anche importanti questioni relative alla privacy e alla sicurezza dei dati personali. Attualmente, non sono stati forniti dettagli precisi su come l’ app intende proteggere le immagini caricate dai suoi utilizzatori. Né su come regolare l’uso di tali informazioni sensibili. Anche se è probabile che prima del lancio ufficiale di questa funzione, saranno implementate rigorose misure di sicurezza. Così da garantire il pieno controllo sulle proprie immagini e informazioni personali. Insomma, l’integrazione degli avatar AI con l’ecosistema Meta AI, indica che WhatsApp potrebbe fungere da banco di prova per future implementazioni su scala più ampia. Tale sviluppo potrebbe trasformare le interazioni sociali online. Oltre che ridefinire completamente il modo in cui le persone si rappresentano e interagiranno digitalmente tra loro nel prossimo futuro. È ormai noto che tale piattaforma sia ormai in continua evoluzione. Non perdetevi alcun aggiornamento disponibile per restare sempre al passo con le ultime innovazioni del momento.