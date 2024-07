Per oltre un decennio, la linea Astro A50 ha regnato come una delle cuffie gaming wireless di fascia alta più prestigiose. L’Astro A50 X rappresenta il più grande aggiornamento che queste cuffie abbiano mai visto, con un completo rinnovamento della connettività che conferisce loro una capacità unica: sono le uniche cuffie wireless in grado di connettersi simultaneamente alle console PlayStation e Xbox.

Questa caratteristica è particolarmente utile per i giocatori che possiedono entrambi i sistemi. Inoltre, la connettività Bluetooth le rende allettanti per l’ascolto in mobilità. L’A50 X ha un prezzo elevato di 399,99 euro.

Design: Quasi invariato rispetto all’A50

L’A50 X, disponibile in versioni nera o bianca, risulterà familiare a qualsiasi fan di Astro pre-Logitech, poiché le cuffie e la base di ricarica sono quasi identiche nel design ai componenti dell’A50. Ecco le caratteristiche principali:

Padiglioni in stile Astro sospesi su montanti di plastica rigida collegati a steli metallici della fascia

in stile Astro sospesi su montanti di plastica rigida collegati a steli metallici della fascia Rotazione di 90 gradi per permettere alle cuffie di stendersi

di 90 gradi per permettere alle cuffie di stendersi Inclinazione verticale dei padiglioni per un comfort ottimale

dei padiglioni per un comfort ottimale Fascia scorrevole sugli steli metallici, composta da due bande che trattengono una striscia rettangolare con schiuma rivestita in tessuto rivolta verso il basso

Nonostante la struttura in plastica, i componenti sono robusti. I cuscinetti in schiuma dei padiglioni e della fascia sono avvolti in tessuto traspirante e si attaccano magneticamente, permettendo una facile sostituzione. Per chi preferisce la finta pelle, è possibile applicare cuscinetti alternativi dal kit di modifica Astro A50 Gen 4.

Il microfono boom fisso si trova sul padiglione sinistro, con un braccio flessibile in gomma che si solleva per disattivare l’audio e ruota verso il basso fino a circa 130 gradi.

Sul padiglione destro troviamo:

Pannello posteriore come bilanciere per il mix voce/gioco

Interruttore di accensione

Pulsanti per il dispositivo e il Bluetooth

Rotella del volume

Porta USB-C per la ricarica cablata (rivolta verso il basso)

La base di ricarica trapezoidale funge sia da caricatore che da trasmettitore. È la parte più significativamente aggiornata dell’A50 X, conferendo alle cuffie la capacità unica di rimanere connesse contemporaneamente a PC, PlayStation e Xbox.

La base presenta:

Fronte semplice con quattro LED che indicano il livello della batteria

Icona del dispositivo che si illumina per mostrare la connessione attiva

Retro più complesso con tre porte USB-C, ciascuna abbinata a una porta HDMI: Coppia sinistra per Xbox Coppia centrale per PlayStation Coppia destra per connessione PC e monitor/TV a scelta



Questa nuova configurazione elimina l’ingresso aux da 3,5 mm, l’ingresso e l’uscita audio ottica e la porta USB-A dell’A50 originale. Non è più possibile collegare una sorgente audio analogica o ottica, concatenare la connessione audio o ricaricare un altro dispositivo con la base.

Connettività: PlayStation e Xbox contemporaneamente

L’A50 X offre una versatilità impressionante in termini di connettività. Per chi desidera utilizzarlo esclusivamente con il PC, il processo è semplice: basta collegare il lungo cavo combinato USB-C alla porta dedicata sulla base. Questo cavo si divide in due connettori, uno USB-C per l’alimentatore incluso e uno USB-A per il PC, fornendo tutto il necessario per iniziare a giocare.

La vera magia, tuttavia, si manifesta quando si aggiungono le console al mix. Qui entra in gioco il concatenamento HDMI, una soluzione elegante che richiede la connessione di PlayStation e Xbox sia via USB che HDMI. I loro output video vengono inviati alla base tramite un cavo HDMI 2.1, garantendo il passaggio del video 4K HDR, mentre l’uscita HDMI si collega al televisore o al monitor.

Questa configurazione trasforma la base in uno switch HDMI intelligente. Con la semplice pressione del pulsante del dispositivo sulle cuffie, è possibile passare senza sforzo da PlayStation a Xbox. Un vantaggio non trascurabile è la liberazione di una porta HDMI sul televisore, poiché ne basta una sola per gestire entrambe le console. Tuttavia, per giocare su PC, sarà necessario passare a un altro ingresso, sia esso HDMI, DisplayPort o DVI, dato che la base offre solo una connessione audio per il PC.

La complessità di questa configurazione nasce da una necessità tecnica: PlayStation e Xbox utilizzano sistemi audio wireless differenti. L’A50 X supera brillantemente questa sfida estraendo l’audio di gioco dal feed HDMI, mentre la connessione USB gestisce le funzioni di chat vocale. La base funge da centralina, combinando questi segnali in un unico flusso audio per le cuffie.

Nella mia esperienza personale, ho collegato l’A50 X al mio PC di prova, alla PlayStation 5 e all’Xbox Series X. Nonostante l’iniziale groviglio di cavi, il processo si è rivelato sorprendentemente agevole. L’audio è arrivato immediatamente alle cuffie, il pass-through video HDMI ha funzionato senza intoppi e il passaggio tra i sistemi è risultato rapido e fluido.

Ho dovuto apportare alcune modifiche nei menu delle impostazioni delle console, principalmente disabilitando l’HDMI-CEC per evitare che entrassero in modalità sleep e si riattivassero ad ogni cambio della base. Infine, ho verificato con soddisfazione il funzionamento del microfono su tutte le piattaforme, confermando la piena funzionalità delle cuffie con ogni dispositivo.

Caratteristiche: Dolby Atmos e un microfono eccellente

Il Logitech G Astro A50 X è progettato per funzionare con una vasta gamma di piattaforme: Windows, Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Una delle sue caratteristiche più notevoli è il supporto per l’audio spaziale, che include l’autorizzazione Dolby Atmos per cuffie quando collegato a un PC Windows o Xbox. Per quanto riguarda la PlayStation 5, la funzione di audio 3D proprietaria della console è compatibile con le cuffie di default.

La versatilità dell’A50 X si estende anche alla connettività Bluetooth, permettendo di collegare le cuffie a uno smartphone o a qualsiasi altro dispositivo Bluetooth compatibile per godere di un suono stereo di alta qualità. Per gli utenti PC, il software Logitech G Hub per Windows offre equalizzatori a 10 bande per regolare finemente il suono sia delle cuffie che del microfono, anche se le opzioni di personalizzazione si fermano qui.

Parlando del microfono, nonostante abbia il suo equalizzatore dedicato, non dispone delle estese opzioni di personalizzazione e delle funzionalità potenziate da Blue Microphones che si trovano nel G Pro X 2 Lightspeed e in altre cuffie di fascia alta non-Astro di Logitech. Tuttavia, questa mancanza non si fa sentire, poiché il microfono offre prestazioni eccellenti fin dal primo utilizzo. Le mie registrazioni di prova sono risultate incredibilmente pulite e nitide.

È importante notare che, per i creatori di contenuti più esigenti, potrebbe essere consigliabile considerare un microfono USB separato per ottenere una qualità audio ancora superiore, che le piccole capsule dei microfoni delle cuffie non possono eguagliare. Tuttavia, il braccio del microfono dell’A50 X è più che sufficiente per soddisfare qualsiasi esigenza di chat vocale e molti streamer occasionali.

Prestazioni: Audio potente e spaziale

L’A50 X si distingue per le sue notevoli prestazioni audio, offrendo un’esperienza sonora ricca e dettagliata. Nel nostro test dei bassi con il brano “Silent Shout” dei The Knife, il sintetizzatore e i colpi di batteria hanno rivelato una risposta potente alle basse frequenze, con un impatto che può risultare quasi eccessivo ai livelli di volume massimi. È importante sottolineare che le cuffie non hanno mostrato segni di distorsione, nemmeno a questi livelli elevati.

Passando a un genere musicale differente, l’apertura di chitarra acustica in “Roundabout” degli Yes ha evidenziato una ricca risonanza nei medio-bassi, accompagnata da sufficienti dettagli negli alti per apprezzare la texture delle corde. Con l’ingresso di tutti gli strumenti, ho potuto distinguere chiaramente i vari elementi del complesso mix, anche se la linea di basso tendeva a prevalere leggermente, mentre gli accordi di chitarra restavano un po’ in secondo piano. Nel complesso, l’equilibrio sonoro è buono, con una particolare enfasi sui medio-bassi e medi.

Per quanto riguarda le prestazioni nei videogiochi, ho testato “Forza Horizon 5” su Xbox Series X. I motori ruggiscono con potenza, anche se con un rombo contenuto. Ogni veicolo ha una sua voce distintiva: dal ringhio acuto della Bugatti Divo al brontolio ruvido del Ford Bronco. L’audio spaziale ha creato un’impressionante sensazione di movimento avanti-indietro quando auto e altri oggetti sfrecciavano nelle vicinanze.

Analogamente, “Fortnite” su PlayStation 5 ha offerto un’esperienza sonora eccellente. L’imaging direzionale reso attraverso l’elaborazione audio spaziale del sistema è risultato eccezionale, permettendomi di mantenere costantemente la consapevolezza dei giocatori nelle vicinanze. Inoltre, i vari effetti sonori sovrapposti, come lo scricchiolio della neve sotto i piedi e i diversi tipi di spari, hanno mostrato un ottimo livello di dettaglio.

In conclusione, l’A50 X si dimostra all’altezza delle aspettative sia per l’ascolto musicale che per il gaming, offrendo un audio potente, dettagliato e spazialmente accurato che arricchisce notevolmente l’esperienza complessiva. La capacità di rendere con precisione sia le sfumature musicali che gli effetti sonori dei giochi fa di queste cuffie una scelta eccellente per gli appassionati di entrambi i settori.

Conclusioni

Il Logitech G Astro A50 X si rivela un headset da gaming eccellente, degno successore dell’Astro A50. La sua qualità sonora è notevole, ma ciò che lo distingue veramente è la sua capacità unica di connettersi simultaneamente a PlayStation e Xbox, fungendo anche da switch HDMI tra le due console. Questa caratteristica lo rende particolarmente attraente per chi possiede entrambe le piattaforme.

Il prezzo di 399 euro su Amazon è considerevole e potrebbe rappresentare un ostacolo per molti. Se non si possiedono entrambe le console, potrebbe essere più sensato optare per alternative più specifiche e probabilmente più economiche.

L’A50 X brilla per la sua versatilità multi-piattaforma e la qualità audio, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un’esperienza di gioco senza compromessi su diverse console. Tuttavia, per chi ha esigenze più specifiche o un budget più limitato, il mercato offre alternative valide e più mirate. La scelta finale dipenderà dalle proprie necessità di gioco e dalla disponibilità a investire in un dispositivo premium multi-funzione.