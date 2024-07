Lancia espande la sua presenza in Europa: grande ritorno in Francia

La Lancia sta migliorando le proprie strategie di produzione e di espansione in tutta Europa promuovendo nuove strutture e creando innovativi modelli per la clientela. Ora la società ritorna in Francia dopo sei anni di assenza. Il primo showroom, situato a Nanterre, è stato inaugurato dando inizio ad un nuovo piano che prevede la realizzazione di un totale di 25 nove strutture che andranno a coprire interamente il territorio francese entro la fine del prossimo anno. Oltre all’inaugurazione la lancia apre gli ordini nel Paese per la nuova versione della Ypsilon.

La nuova Lancia Ypsilon arriva pian piano in tutta Europa

La nuova Ypsilon sarà disponibile in due varianti. L’auto potrà essere acquistata scegliendo la versione elettrica avente un motore da 156 CV e una batteria con potenza da 51 kWh. Escludendo i bonus, il suo prezzo di partenza sarà di 34.800€ optando per il modello base. Il modello top di sarà invece disponibile a 39.000€. In alternativa il cliente può puntare sulla versione micro ibrida da 100 CV in cui i prezzi partono da 24.500€ euro.

Mentre la nuova Lancia Ypsilon raggiunge l’Europa, la vecchia va in pensione dopo aver registrato un aumento positivo ed un record di immatricolazioni. Il nuovo modello ne prenderà il posto, portando una ventata di innovazione a quest’auto icona che per anni abbiamo visto in strada. La nuova Ypsilon vedrà anche al ritorno del brand nel mondo dei rally. La versione da corsa sarà equipaggiata con un motore da 300 CV a 4 cilindri, cambio sequenziale a sei rapporti e trazione integrale.

Il ritorno in Francia ed il lancio della nuova Ypsilon mostrano come la Lancia continui il proprio lavoro per consolidare la sua presenza nel mercato europeo, proponendo sempre modelli innovativi e competitivi. Il ritorno nel mondo dei rally sottolinea poi l’heritage sportivo del marchio, promettendo emozioni e prestazioni adrenaliniche sulle piste da corse. Non vediamo l’ora di poter ammirare la versione rombante della Lancia Ypsilon gareggiare.