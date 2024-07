Secondo un nuovo studio, coloro che possiedono criptovalute hanno maggiori probabilità di avere tratti della personalità ben precisi e quasi sempre “tetri”.

È più probabile che gli investitori nelle valute digitali siano uomini, facciano affidamento su fonti marginali di social media, credano nelle teorie del complotto e si sentano vittimizzati. Questa è parte del profilo del tipico investitore di criptovalute nella maggior parte dei casi, secondo questa ricerca che ha intervistato 2.001 adulti americani per raccogliere i dati.

I ricercatori hanno quindi preso i dati ottenuti e hanno tentato di capire quali caratteristiche fossero i predittori del profilo tipico di chi possiede criptovalute. Hanno scoperto che, tra le altre caratteristiche importanti, coloro che li avevano acquistati avevano maggiori probabilità di riferire di avere tratti della personalità in linea con lati caratteriali solitamente poco apprezzati. Nei casi più estremi molti di loro avevano in comune tratti tipici dei narcisisti, persone machiavelliche e un po’ sadiche.

Nuovo studio cerca di tracciare il profilo del tipico investitore che possiede criptovalute

La parte oscura della personalità di una persona è parte di una teoria psicologica che si basa sulla più famosa triade oscura con l’aggiunta del sadismo. La triade è stata proposta per la prima volta all’inizio del secolo. I ricercatori hanno affermato che coloro che presentano questo comportamento hanno maggiori probabilità di essere dipendenti distruttivi, commettere crimini o causare altri problemi.

Ma il fattore predittivo più forte per stabilire se qualcuno possedesse criptovaluta tra gli intervistati è stato quello social. Tutti gli intervistati hanno dimostrato di affidarsi a fonti marginali sui social media e basarsi su teorie complottistiche presenti online. Hanno anche manifestato altre caratteristiche importanti: mascolinità, polemicità, reddito più elevato e vittimismo.

I ricercatori hanno precisato che il campione di partecipanti era relativamente limitato e che si faceva affidamento su coloro che erano coinvolti nello studio per riferire le proprie caratteristiche. Hanno trovato una forte correlazione tra alcune caratteristiche, ma non implica sia così in tutti i casi, soprattutto se si considera il rapporto su ampia scala. Lo studio, “I correlati politici, psicologici e sociali dei proprietari di criptovalute”, è sulla rivista PLOS ONE.