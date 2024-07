Nel mondo delle offerte telefoniche italiane, HoMobile si distingue anche questo luglio con un’eccezionale iniziativa pensata per i propri utenti. L’operatore virtuale, parte di Vodafone, ha lanciato una serie di promozioni mirate a rendere l’esperienza utente ancora più conveniente e gratificante durante il mese estivo.

A partire dal primo luglio 2024, HoMobile ha introdotto nuove tariffe di attivazione su tutte le sue offerte. Aggiungendo ulteriori benefici per coloro che aderiranno alle promo. Tra le principali novità spiccano sconti rilevanti su prodotti JBL. Oltre che a un risparmio di 10€ per gli acquisti effettuati tramite il sito e l’app di Carrefour. Coloro che sono già registrati potranno usufruire di questi vantaggi già dal primo rinnovo dell’offerta principale. Il tutto con addebito diretto sul credito residuo della loro SIM.

HoMobile: facilità di accesso e benefici tecnologici

Tale offerta include un buono carburante del valore di 5€. Quest’ ultimo è applicabile a un rifornimento minimo di 30€ presso i distributori Q8 e Q8Easy. Un altro vantaggio imperdibile è rappresentato dallo sconto del 5% su prenotazioni effettuate tramite Volagratis presso strutture selezionate. Per gli acquisti presso Dr. Max e Carrefour, sono disponibili invece ulteriori sconti di 5 e 10€. Ma su spese minime di 49€. Per poter accedere a queste soluzioni, i clienti dovranno richiedere un codice mensile tramite l’app dell’operatore o visitare il sito dei partner convenzionati.

Oltre ai vantaggi economici, HoMobile garantisce anche un’esperienza tecnologica avanzata. Tutte le promozioni prevedono un limite di velocità pari a 60Mbps sia in download che in upload. Permettendo così di vivere un’esperienza di navigazione fluida e senza interruzioni. Ma non è tutto i clienti avranno anche accesso alla rete 5G con velocità massime stimabili fino a 2Gbps in download e fino a 200Mbps in upload. Garantendo connessioni ultra veloci e stabili.

L’implementazione di queste nuove promo mira a soddisfare le esigenze dei clienti in termini di risparmio e vantaggi economici. Insomma, grazie a queste iniziative, l’operatore si conferma come una scelta ideale per chi cerca un servizio telefonico efficiente, conveniente e all’avanguardia tecnologica. Soprattutto in un periodo estivo in cui la connessione affidabile e le opportunità di risparmio sono più che mai apprezzate.