Nuova patente UHPV in South Australia: arriverà anche da noi?

Per guidare un veicolo classificato come UHPV, le cosiddette supercar (per comprendere meglio il concetto), i conducenti dovranno ottenere la patente di Classe U entro la scadenza fissata . La licenza richiede di completare un corso online da cui si comprendono rischi specifici associati a questa tipologia di vetture, ai dispositivi di sicurezza elettronica e alle modalità sicure di utilizzo di tali veicoli.

Il South Australia ha approvato la patente UHPV (Ultra High-Powered Vehicle), destinata ai veicoli una potenza elevata (con un rapporto potenza/peso di 370 CV per tonnellata), escludendo però autobus e motociclette . La nuova regolamentazione, da quanto comunicato dal governo, entrerà in vigore a dicembre .

La guida di un UHPV senza la patente U sarà illegale e verrà punita severamente. Le multe per chi viene sorpreso senza la certificazione UHPV potrebbero arrivare fino a 2.500 dollari australiani. In extremis si rischia un anno di prigione. Il conducente deve poi conoscere oltre la classificazione del proprio veicolo e assicurarsi autonomamente di avere la patente adeguata.

La patente UHPV include specifiche riguardanti l’uso e la configurazione dei dispositivi di assistenza alla guida. Nelle regole nuove è poi anche vietato disattivare sistemi come il controllo della trazione, il controllo della stabilità o l’ABS. La pena, in caso contrario, è una multa che può raggiungere fino a 5.000 dollari australiani e la detrazione di sei punti sulla patente. Se dovesse avvenire un incidente mentre i sistemi sono OFF, le sanzioni penali potrebbero essere ancor più dure.

Nel frattempo in Europa, a partire dal 7 luglio, tutte le nuove auto devono essere dotate di ADAS obbligatori per migliorare la sicurezza stradale. Questi aggiornamenti normativi nel South Australia e in Europa indicano un impegno continuo e crescente per l’implementazione della sicurezza stradale e per la regolazione dei veicoli con prestazioni alte. Mentre il South Australia prepara le sue strade per l’arrivo di supercar e veicoli ultra potenti, l’Europa continua a promuovere tecnologie avanzate per ridurre gli incidenti. Speriamo che le nuove regole abbiano gli effetti sperati.