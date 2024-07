Mouse verticale a soli 15 euro su Amazon: offerta IRRIPETIBILE

Una vera e propria offertavi attende oggi su Amazon, con la quale vi ritrovate a poter acquistare unad un prezzo estremamente conveniente e convincente, essendo disponibile a solicomplessivi.

La soluzione corrente è stata commercializzata direttamente da Anker, si tratta infatti di un potente mouse verticale wireless, definito comunemente senza fili, con impugnatura che punta a ridurre al massimo il possibile dolore al polso di cui potrebbe soffrire un assiduo utilizzatore, ovvero una persona che utilizza il mouse per diverse ore nel corso della propria giornata lavorativa.

Andate sul nostro canale Telegram ufficiale, per avere i codici sconto Amazon gratis in esclusiva direttamente sul vostro smartphone.

Anker, il mouse verticale wireless è economico

Il mouse verticale con impugnatura ergonomica viene commercializzato in genere ad un prezzo di 19,99 euro, ma solamente in questi giorni è possibile applicare un codice sconto ulteriore pari al 20% del listino originario, così da poter spendere in fase finale solamente 15,99 euro. Per effettuare l’ordine, non dovete fare altro che collegarvi qui.

Le dimensioni del mouse sono tutt’altro che elevate, raggiungendo per la precisione 120 x 74,8 x 62,8 millimetri, offre una buona ergonomia, dato il suo essere verticale, riducendo l’affaticamento del polso, ed oltretutto andando ad integrare una serie di pulsanti fisici personalizzabili, che puntano ad incrementare le funzionalità e ridurre al massimo i tempi di attesa e di utilizzo. Il prodotto viene oggi commercializzato solo ed esclusivamente nella variante con colorazione nera, senza possibilità di sceglierne un’altra, ed allo stesso tempo è disponibile solo ed esclusivamente per i destrimani, non essendo compatibile con una persona mancina, poiché i tasti personalizzabili sono presenti sul lato destro del mouse, dove si trova il pollice.

Per approfittare dello sconto, è importante ricordarlo, sarà necessario inserire manualmente il coupon, poiché non verrà applicato in automatico dal sistema stesso.