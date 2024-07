Xiaomi Redmi Buds 4 rappresentano gli auricolari di fascia media più richiesti dell’intero mercato, principalmente per la loro grande capacità di offrire al consumatore la possibilità di accedere ad un ottimo sound ed audio, risparmiando notevolmente nel prezzo finale da investire.

La prima cosa che notiamo è la loro grandissima compatibilità con tutti i sistemi operativi attualmente disponibili in commercio, infatti è possibile collegarsi a qualsiasi smartphone, tablet, notebook o PC desktop, grazie al bluetooth 5.2. L’autonomia, essendo una coppia di auricolari wireless, prevede comunque una durata massima di utilizzo di 30 ore complessive, con connessione simultanea a due dispositivi in fase di utilizzo, e possibilità di ricaricare la custodia anche wireless (e non solo tramite la porta USB-C).

Auricolari bluetooth Xiaomi Redmi Buds 4 in offerta

Potete oggi pensare di acquistare gli auricolari bluetooth Xiaomi Redmi Buds 4 ad un prezzo molto più basso del normale, se considerate appunto che il loro listino era di 69 euro, ed oggi possono essere acquistati con una riduzione del 63%, fino ad arrivare ad un valore finale di soli 25,80 euro. Acquistateli qui.

In vendita in due colorazioni differenti: bianco e light blue, ma con prezzi che potrebbero differire tra loro, gli auricolari in questione presentano cancellazione attiva del rumore, meglio definita ANC, con 3 livelli selezionabili manualmente. Il pairing con il dispositivo mobile è rapido, in pochi secondi sono collegati e sarà possibile iniziare ad ascoltare la musica, mantenendo un dettaglio ed una nitidezza complessivamente più che valida, almeno in confronto alla fascia di prezzo di posizionamento. Coloro che li acquisteranno potranno fruire di garanzia legale della durata di 2 anni, con validità dalla ricezione dell’ordine, e che potrà coprire solo ed esclusivamente i difetti di fabbrica, non i danni accidentali causati dagli utenti.