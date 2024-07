Xiaomi Redmi Note 13 Pro può essere acquistato giusto in questi giorni su Amazon ad uno dei prezzi più convenienti degli ultimi mesi, rappresentando la perfetta occasione per gli utenti per riuscire a mettere le mani su uno smartphone di buona qualità, senza spendere troppo.

Il dispositivo in questione presenta un ampio display AMOLED da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione 1220 x 2712 pixel e 446 ppi, il tutto raggiungendo i 120Hz di refresh rate, con protezione Gorilla Glass Victus ed oltre 16 milioni di colori. Il comparto fotografico è di alto livello, con sensore principale da 200 megapixel, seguito poi da un secondario da 8 megapixel ed un effetto bokeh da soli 2 megapixel. Il tutto viene accompagnato, anteriormente, da una fotocamera frontale da 16 megapixel.

Scoprite subito le offerte Amazon con i codici sconto gratis ed i prezzi più bassi in esclusiva assoluta, solo iscrivendovi al nostro canale Telegram ufficiale.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro: offerta incredibile su Amazon

Quest’oggi potete correre su Amazon ed acquistare il fantastico Xiaomi Redmi Note 13 Pro, con connessione 4G, a soli 249 euro. Trattasi di una vera e propria esclusiva Amazon, ciò sta a significare che in nessun modo lo potrete trovare altrove, di conseguenza è un’occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Il prodotto viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, ed è anche completamente sbrandizzato. Lo trovate qui.

La batteria è un componente da 5000mAh, che supporta la ricarica rapidissima, ma allo stesso tempo riesce a garantire una più che discreta autonomia complessiva, in tal modo l’utente potrà essere sicuro di utilizzare lo smartphone per lunghe giornate, prima di dover ricorrere alla presa a muro. La connettività, oltre al suddetto 4G, si affida al WiFi 802.11 ac dual band, con anche bluetooth 5.2, oppure NFC, IRDA e GPS, per terminare con la porta USB-C 2.0 integrata direttamente nel frame inferiore dello stesso dispositivo mobile.