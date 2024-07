Con l’arrivo dell’estate 2024, Fastweb Mobile lancia una serie di offerte imperdibili per chi vuole navigare su internet senza preoccupazioni. Tra le novità spiccano tre piani tariffari distinti. Tutti caratterizzati da minuti di chiamate illimitati verso numeri nazionali e 100 SMS al mese.

Il piano base, al costo di 7,95€, include 150GB di traffico dati in 5G e 11GB per il roaming. Disponibile per i paesi dell’ Unione Europea, Regno Unito, Svizzera e Ucraina. Questo pacchetto è ideale per chi desidera una soluzione economica ma completa. In grado di soddisfare le esigenze di navigazione quotidiana, visione di video in streaming e connessione sui social network.

Fastweb: pacchetti avanzati e offerte combinate

Per chi necessita di maggiore capacità di dati, Fastweb Mobile propone il piano “Full” a 9,95€ mensili. Questo offre 200GB di traffico dati in 5G e 13GB in roaming. Mantenendo minuti e SMS invariati rispetto al piano base. Una soluzione perfetta per gli utenti che utilizzano intensamente internet. Ad esempio per lo streaming di contenuti video o per scaricare file di grandi dimensioni.

Infine, il pacchetto “Maxi” è disponibile a 11,95€ al mese e comprende 300GB di Internet alla velocità del 5G e 16GB per il roaming. Oltre ai consueti minuti illimitati e i 100SMS. Tale offerta include anche servizi aggiuntivi come FastwebUP Plus Mobile e l’assicurazione Assistenza Pet Quixa. Un’ opzione ideale per chi necessita di un’ampia quantità di dati per attività come il gaming online e l’utilizzo del telefono come hotspot.

Altre funzioni incluse

In più, tutte le promozioni includono servizi come segreteria telefonica, avviso di chiamata e verifica del credito residuo. La SIM prevede un costo una tantum di 10€. La scheda è disponibile anche in versione digitale eSIM per chi preferisce un’opzione più moderna e pratica. Per chi sceglie una di queste offerte può combinare il piano mobile con le promo Fastweb Energia. Ottenendo uno sconto di 5€ sulla fornitura elettrica mensile.

Il 5G di Fastweb promette una navigazione alla massima velocità. Fino a 1.6 Gbps in download e 150mbps in upload. Ciò grazie alla copertura estesa della rete WindTre. Attivare queste soluzioni è semplice e può essere fatto online o presso i negozi autorizzati. In più avrete la possibilità di richiedere la portabilità del numero in fase di sottoscrizione.