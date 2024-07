Tesla inaugura nuovo Supercharger V4 a Lagonegro

Tesla inaugura un nuovo Supercharger V4 a Lagonegro, in Basilicata, segnando un importante passo avanti nella diffusione dei punti di ricarica ad alta potenza nel sud Italia. Il Supercharger è situato strategicamente vicino all’uscita dell’autostrada per Lagonegro, un posizionamento studiato per massimizzare la comodità e la praticità per chi viaggia lungo l’asse meridionale.

Questa scelta strategica consente ai proprietari di Tesla, e a coloro che guidano altri veicoli elettrici, di ricaricare le proprie auto con più facilità durante i viaggi. La struttura, infatti, va a diminuire le preoccupazioni sull’autonomia di chi quella strada la percorre frequentemente e di chi è di passaggio.

Il sud Italia cresce grazie alle strutture di ricarica rapida Tesla

Da qualche anno il sud Italia ha visto una crescita lenta ma costante della rete di infrastrutture di ricarica rapida. Prima dell’apertura di Lagonegro, le strutture Supercharger erano parecchio limitate. Le stazioni erano sparse solo tra Brindisi, Campotenese/Morano Calabro, Palmi, Palermo e Catania. La mancanza di punti ad alta potenza era una vera una sfida e ha portato molti a ripensare ad un possibile acquisto di un auto elettrica proprio a causa di dubbi sulla ricarica. Le stazioni Supercharger di Tesla, inoltre, sono aperte a tutti gli utenti di veicoli elettrici, non solo ai proprietari di una vettura del brand. Chiunque potrà usufruire della ricarica rapida, pagando la tariffa standard o beneficiando di sconti se posseggono un piano di abbonamento Tesla.

Oltre agli sforzi sella società di Musk, anche altre iniziative stanno contribuendo alla crescita dell’infrastruttura di ricarica nel sud Italia. Un altro è Free to X, che ha aperto la sua prima stazione di ricarica rapida lungo la Salerno-Reggio Calabria. Sono questi progetti a rendere più praticabile e conveniente il viaggio in veicoli elettrici, riducendo le barriere all’adozione di vetture sostenibili (finalmente). Mentre ci sono ancora sfide da affrontare e lavoro da fare per migliorare ulteriormente la rete di ricarica d’Italia, l’apertura del Supercharger Tesla è sicuramente un evento positivo per la mobilità ecologica.