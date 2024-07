Le batterie rappresentano l’essenza delle auto elettriche. Case di produzione e aziende del settore investono ingenti risorse per sviluppare tale tecnologia. Anche se sono tanti i progressi nel settore, la ricerca e l’innovazione continuano per perfezionare ulteriormente le batterie. A tal proposito, Stellantis ha annunciato una partnership strategica con l’istituto di ricerca francese CEA. Lo scopo è quello di sviluppare celle per batterie di nuova generazione per le auto elettriche. La collaborazione ha l’obiettivo di fornire a Stellantis e alle sue gigafactory componenti avanzati, capaci di garantire maggiore convenienza economica.

Stellantis stringe un nuovo accordo con CEA

Il focus principale della partnership è lo sviluppo di celle che offrano prestazioni superiori, una durata di vita più lunga e un’impronta di carbonio ridotta, Il tutto a costi inferiori. Ciò permetterà di rendere le auto elettriche più accessibili economicamente. Ciò amplia il mercato e contribuisce alla diffusione della mobilità sostenibile. Tra le varie attività che verranno portate avanti da Stellantis e CEA figurano la ricerca su nuove chimiche delle batterie e sulla riduzione dell’impronta di CO2, la modellazione delle batterie, lo sviluppo di celle a combustibile, la valutazione del ciclo di vita dei prodotti e la connettività.

Suddetta collaborazione rappresenta solo l’ultima di una serie di partnership strategiche che Stellantis ha instaurato. Ciò avviene nell’ambito del suo piano strategico Dare Forward 2030, il cui scopo è quello di guidare il settore verso una maggiore sostenibilità. Al momento è stato reso noto che la partnership durerà per cinque anni.

Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa. Inoltre, ha affermato che il panorama tecnologico delle batterie è in continua evoluzione e che l’azienda ha intenzione di collaborare attivamente a tali innovazioni. Curic ha dichiarato che Stellantis crede che la nuova collaborazione contribuirà ad accelerare lo sviluppo di una tecnologia innovativa per le celle per batterie. In questo modo sarà possibile fornire ai clienti una mobilità pulita, sicura ed economicamente accessibile.