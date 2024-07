Toyota, in questi ultimi giorni, ha annunciato un passo avanti molto importante nel campo delle batterie per veicoli elettrici. A tal proposito, ricercatori dei ToyotaCentral R&D Labs hanno sviluppato una tecnologia innovativa per rigenerare le batterie agli ioni di litio. In che modo ? Affrontando il problema del degrado delle batterie nel tempo. Questo metodo all’avanguardia permette di recuperare fino all’80% della loro capacità originale. Ciò attraverso l’ utilizzo di una combinazione specifica di sostanze chimiche. Le quali, insieme, riescono a invertire il processo di degrado delle celle.

Questo sviluppo è fondamentale in un contesto dove la durata delle batterie rappresenta uno degli ostacoli principali all’adozione di massa delle auto elettriche. Ecco così il motivo per il Toyota ha deciso di affrontare questo problema prima del previsto. È importante sottolineare che questa soluzione non è efficace per le celle che presentano danni strutturali. In più richiede una valutazione accurata prima di essere applicata.

Toyota: il futuro delle auto elettriche, cariche solide entro il 2026

Guardando al futuro, Toyota ha anche svelato i suoi piani ambiziosi per il lancio di veicoli con batterie allo stato solido a partire dal 2026. Tale tecnologia promette di rivoluzionare totalmente il mercato delle auto elettriche. Offrendo tempi di ricarica molto rapidi, un’autonomia che potrebbe raggiungere i 1.200 chilometri, e una durata estesa nel tempo. Secondo Vikram Gulati, dirigente della ToyotaKirloskar Motor, questi sviluppi posizioneranno l’ azienda in diretta competizione con colossi del settore come Tesla e BYD. Puntando a migliorare notevolmente le prestazioni e l’affidabilità delle sue vetture.

Nel frattempo, Toyota continua a vedere grandi successi con le sue tecnologie ibride. Le quali hanno contribuito a generare quasi 30 miliardi di euro di profitti nell’ultimo anno. Questi fondi saranno reinvestiti in progetti a lungo termine nel campo delle automobili elettriche e del software. Per chi non lo sapesse, sono davvero numerose le critiche rivolte agli obblighi imposti dall’Unione Europea di vendere esclusivamente veicoli a batteria entro il 2035. Ma Toyota sembra non abbia voluto troppo esporsi alla transizione verso l’elettrico. Sostiene però che ciò debba avvenire in maniera graduale e rispettando le preferenze delle persone.