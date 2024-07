Stellantis guarda al futuro: accordo con CEA per le nuove batterie

Il futuro sarà certamente improntato sulle auto elettriche e su questo non c’è alcun tipo di dubbio. Le principali case produttrici hanno cominciato a prendere delle contromisure già diversi anni fa, con il processo di elettrificazione che va avanti a gonfie vele. Tra i gruppi più avanti con i lavori c’è sicuramente Stellantis, azienda che racchiude più marchi al suo interno e che sta lavorando davvero tanto per assicurarsi un gran futuro.

Proprio Stellantis infatti ha comunicato di aver avviato ufficialmente una nuova partnership insieme con l’istituto di ricerca francese CEA. L’obiettivo è quello di sviluppare delle nuove celle per batterie di nuova generazione che serviranno per i veicoli elettrici.

Nasce un nuovo progetto tra Stellantis e CEA: ecco come sarà

Il programma principale è quello di riuscire a fornire a Stellantis e a tutte le sue fabbriche dei componenti utili per i veicoli elettrici di nuova generazione. Specificamente il lavoro verterà sullo sviluppo di celle di generazione futura che potranno assicurare prestazioni più elevate. Ovviamente si punta ad una durata superiore e ad un’impronta di carbonio sensibilmente ridotta, peraltro con costi nettamente inferiori.

Questo consentirebbe alle nuove auto elettriche di diventare ancora più accessibili per quanto riguarda un eventuale acquisto. Queste sono le parole di Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis:

“Sappiamo che la tecnologia delle batterie è in continua evoluzione e, sebbene non conosciamo ancora la direzione esatta che prenderà, vogliamo essere protagonisti di questo cambiamento. Stiamo lavorando intensamente per sviluppare varie alternative ed esplorare una vasta gamma di soluzioni. Parallelamente, collaboriamo strettamente con startup innovative, laboratori, università e rinomati istituti di ricerca internazionali, come il CEA. Siamo convinti che questa collaborazione accelererà lo sviluppo di tecnologie innovative per le celle delle batterie, supportando la nostra missione di offrire una mobilità pulita, sicura ed economicamente accessibile ai nostri clienti“.