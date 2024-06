A poche settimane dal debutto ufficiale dei nuovi smartphone pieghevoli Samsung, il leaker Evan Blass condivide in rete alcuni render che mostrano i dispositivi da diverse angolazioni.

Le anticipazioni emerse fino a questo momento sono state numerose ma adesso abbiamo modo di osservare delle immagini che potrebbero decisamente rispecchiare i veri Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6.

Samsung Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6: ecco le immagini più recenti

Il leaker Evan Blass ha recentemente condiviso in rete alcune immagini che permettono di osservare i nuovi smartphone pieghevoli Samsung, il cui lancio ufficiale avverrà il 10 luglio durante il Galaxy Unpacked che si terrà a Parigi e che avrà tra i suoi protagonisti anche una nuova generazione di Galaxy Watch e il primo Galaxy Ring.

Per quanto riguarda il pieghevole Galaxy Z Fold 6 è possibile notare la presenza di un display esterno leggermente più grande rispetto a quello presente sul modello precedente e una struttura complessivamente più sottile, fatta eccezione per il comparto fotografico. Quest’ultimo sarà dotato di tre sensori disposti in verticale, con uno spessore più evidente, avremo un sensore principale da 50 MP, un ultra grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x.

La parte frontale, invece, accoglierà un sensore da 10 MP posizionato nello schermo esterno; un sensore da 4 MP posizionato, invece, nello schermo interno. Il display interno sarà un AMOLED da 7,6 pollici mentre all’esterno troverà posto un AMOLED da 6,3 pollici, entrambi avranno una frequenza d’aggiornamento a 120 Hz.

In merito al Samsung Galaxy Z Flip 6 sappiamo che non ci saranno particolari cambiamenti estetici.

Lo smartphone sarà particolarmente sottile e riceverà un aggiornamento abbastanza rilevante in termini di autonomia, ospitando una batteria 4000 mAh.

Il display interno, in questo caso, sarà un AMOLED da 6,7 pollici con frequenza d’aggiornamento a 120 Hz, quello esterno, invece, sarà un AMOLED da 3,4 pollici.

Il 10 luglio avremo comunque modo di scoprire se quanto riportato dalle fonti fino ad ora corrisponderà al vero. Samsung permetterà di seguire l’evento online tramite i suoi canali ufficiali.