Toyota Land Cruiser : la leggenda dei fuoristrada si rinnova

La nuova versione della Toyota Land Cruiser di quest’anno è finalmente ordinabile in Italia. Attenzione, se pensate che il prezzo sia abbordabile come in passato, vi sbagliate e anche di grosso. Il nuovo fuoristrada Toyota Land Cruiser presto solcherà con destrezza le strade sterrate del Paese, dovrebbe essere infatti spedita a breve, ma non cincischiamo e andiamo subito al costo.

Il prezzo della Toyota di partenza è di 84.000 euro per la versione “base” Adventure e siamo solo all’inizio. Se desiderate l’allestimento Lounge, più avanzato, vedrete piangere il vostro portafogli: dovrete sborsare almeno 90.500 euro. L’edizione limitata First Edition (già la parola limitata fa scattare qualche campanello) parte invece da una cifra di 98.000 euro in Italia. Rimane di poco sotto i 100.000 euro, ma bisogna contare che non si comprendono gli optional. Di serie, ogni modello include però un tetto panoramico con visione completa del cielo, ottimo per avventure romantiche.

Motorizzazione, potenza e interni del nuovo Land Cruiser Toyota

La nuova serie 250 Light Duty del Toyota Land Cruiser è proposta con un motore turbodiesel da 2,8 litri da 204 CV. In tal caso il modello possiede poi un cambio automatico Direct Shift a 8 rapporti. Esso, con la sua versatilità, consente uno stile di guida reattivo e fluido su ogni tipologia di strada. Gli appassionati apprezzeranno sicuramente le capacità di traino del veicolo, che può gestire carichi fino a 3.500 kg.

Il Toyota Land Cruiser 2024 non si limita ad impressionare con il suo motore potentissimo, ma comprende anche altre piccole chicche da scoprire. La dotazione di serie include numerosi comfort e tecnologie avanzate. Oltre al tetto panoramico, troviamo sistemi di sicurezza all’avanguardia, tecnologie di assistenza alla guida e un design degli interni dallo spirito robusto. Ogni dettaglio è stato curato per regalare ai papabili clienti un’esperienza eccezionale alla guida.

Il nuovo Toyota Land Cruiser continua dunque la tradizione di eccellenza del marchio, ma stavolta presenta prestazioni migliorate, una dotazione ricca e differenti tipologie di motorizzazione. Il tasto dolente potrebbe essere per alcuni il prezzo, ma forse il modello, data la sua completezza, riuscirà comunque a conquistare moltissimi utenti. Staremo a vedere.