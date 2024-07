Samsung Galaxy Buds FE sono gli auricolari true wireless dell’azienda sudcoreana, una soluzione molto interessante sotto molteplici punti di vita, che apre le porte verso un ecosistema completamente nuovo e ricco di soluzioni da non perdere assolutamente di vista.

Il prodotto risulta essere perfettamente compatibile con qualsiasi dispositivo in commercio, a prescindere dal sistema operativo di riferimento, sia esso Android o iOS, nel pieno delle sue funzioni, senza limiti o vincoli particolari. In commercio dal 2023, rappresentano l’ultima generazione degli auricolari secondo Samsung, sulla superficie si trovano 3 microfoni, con cancellazione attiva del rumore, per riuscire ad isolare perfettamente la voce dall’ambiente circostante.

Samsung Galaxy Buds FE: offerta folle per poco tempo

Le Samsung Galaxy Buds FE possono essere acquistate in questi giorni ad un prezzo estremamente conveniente e favorevole, se pensate infatti che in genere sono in commercio a 109 euro, la spesa che oggi gli utenti devono sostenere equivale a soli 69,90 euro, con un risparmio del 36% sul valore di listino. Compratele subito premendo questo link.

Il sistema di controllo si affida interamente ad un’area di sensori touch, da toccare per riuscire e poter regolare alla perfezione tutta la riproduzione musicale, senza difficoltà e con grande semplicità. Il fit è estremamente ergonomico, così da permettere al consumatore di poter utilizzare il prodotto per lunghe settimane, prima di effettivamente essere costretti a ricorrere alla presa a muro. La cancellazione attiva del rumore, comunemente chiamata ANC, permette di isolarsi dall’ambiente circostante, consentendo il perfetto ascolto della musica, senza distrazioni o difficoltà particolari.

Ricordiamo che la spedizione a domicilio viene gestita da Amazon, ed è prevista la consegna gratuita a prescindere che abbiate, o meno, un abbonamento Amazon Prime attivo.