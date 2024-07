Dopo diverse settimane di calma, dobbiamo purtroppo tornare a parlare dei prezzi dei carburanti, i quali recentemente hanno visto un nuovo rialzo repentino. La benzina in modalità self costa in media, guardando a tutto il territorio nazionale, 1,859 euro/litro, prima parlavamo di 1,856 euro/litro. Le compagnie operanti in Italia applicano prezzi che vanno da 1,850 a 1,869 euro/litro. I no logo invece hanno un prezzo medio di 1,847 euro/litro.

A dirci tutte queste novità sui carburanti è il Quotidiano Energia, oltre a dirci anche il futuro del diesel, quest’ultimo in modalità self si trova in media a 1,735 euro/litro, in salita rispetto alla precedente rilevazione di 1,727 euro/litro. Le compagnie offrono prezzi che vanno da 1,731 a 1,748 euro/litro, con i no logo che si posizionano in media a 1,722 euro/litro.

Aprendo il capitolo del servito i prezzi si fanno ancora più alti. Mediamente siamo a 2,000 euro/litro esatti per la benzina, mentre il dato precedente era pari a 1,997 euro/litro. I vari impianti offrono prezzi che variano da 1,936 a 2,068 euro/litro, con i logo a 1,906 euro/litro. Il diesel servito adesso costa mediamente 1,877 euro/litro rispetto al precedente 1,868. Di preciso adesso il range dei prezzi spazia da 1,820 a 1,853 euro/litro, con i no logo a 1,780 euro/litro.

Aumenta il prezzo dei carburanti, vediamo GPL e metano

L’argomento di oggi è il GPL, quello che sta diventando uno dei carburanti più bramati dagli italiani, ma non solo, perché anche a livello europeo quest’ultimo sta acquisendo molta popolarità. I prezzi del GPL si attestano tra 0,714 e 0,732 euro/litro, con i no logo a 0,699. Per il metano invece si spendono da 1,314 a 1,386 euro/kg, con i no logo a 1,324.

Ora non resta che attendere i nuovi sviluppi, per verificare se, come tutti gli anni del resto, i prezzi di benzina e diesel aumenteranno in occasione delle ferie estive a cui milioni di famiglie andranno incontro a breve.