PosteMobile: ecco come funziona l’opzione 5G per le sue promo

PosteMobile ha attivato la connettività 5G per i suoi clienti, ecco come attivare la nuova connettività se avete già una promo

L’eterna lotta tra i vari operatori telefonici italiani sembra proprio non voler dare battute d’arresto, anzi con l’arrivo dell’estate i vari operatori stanno cercando di migliorare quanto più possibile la loro offerta per cercare di conquistare il maggior numero di clienti possibile, ovviamente parliamo dell’introduzione di promozioni sempre più allettanti con caratteristiche decisamente competitive.

Le attenzioni dei vari operatori per migliorare la propria offerta telefonica ora si stanno spostando sulla connettività di quinta generazione, sempre più operatori infatti stanno iniziando ad offrire nelle loro offerte la connettività 5G inclusa nel prezzo o la possibilità di attivarla con un supplemento di prezzo, nel caso abbiate già una promo attiva sulla vostra Sim.

Questo è esattamente il caso di PosteMobile, l’operatore a tinte gialle ha infatti attivato la possibilità di abilitare il 5G sulle promo presenti sul vostro numero di telefono ad un costo ben preciso, vediamo insieme di cosa si tratta.

Pochi passi e arriva il 5G

L’operatore italiano vestito di giallo ha dunque inserito la possibilità di attivare il 5G sulla propria offerta, pagando un supplemento mensile pari a tre euro che vanno ad aggiungersi al costo mensile della vostra promozione.

Attivare quest’opzione è molto semplice, basta trovare il menù apposito all’interno dell’app Postepay e attivare l’offerta, oppure inviare un messaggio con la dicitura “Si 5G” al numero 4071160, tutto ciò è però fattibile solo se avete una SIM rilasciata dopo il 14 luglio 2014, altrimenti dovrete procurarvi una SIM più recente.

Se dunque siete dei clienti fedeli dell’operatore, ora avete a disposizione la possibilità di attivare il 5G in modo indipendente dalla vostra promozione in modo da non doverla necessariamente cambiare con una che includa la connettività di ultima generazione preventivamente, per farlo è ovviamente necessario avere a disposizione uno smartphone compatibile con questa tipologia di connessione, altrimenti continuereste a navigare in 4G.