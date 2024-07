Aston Martin presenta il DBX707 AMR24 Edition

Aston Martin ha svelato con orgoglio la sua ultima creazione nel segmento SUV. Stiamo parlando del DBX707 AMR24 Edition. Un’edizione speciale che unisce l’essenza delle prestazioni da corsa con il lusso tipico del marchio britannico. Questo nuovo modello rappresenta un’evoluzione della già apprezzata AMR23. Alla quale sono stati aggiunti importanti miglioramenti estetici e tecnologici che lo rendono una presenza unica sul mercato automobilistico.

Nuova Aston Martin: prestazioni esclusive ispirate alla formula 1

Il design esterno dell’ Aston Martin DBX707 AMR24 Edition si distingue per un bodykit aggressivo arricchito da dettagli in Lime Green o Trophy Silver. Caratteristiche che enfatizzano il profilo dinamico del veicolo. Il SUV è disponibile nei colori PodiumGreen, Onyx Black e Neutron White. Sfoggia poi cerchi in lega Fortis da 23 pollici, disponibili in diverse finiture che conferiscono un carattere distintivo alla vettura. Le pinze dei freni possono essere personalizzate in RacingGreen o AMR Lime.

Gli interni offrono un’eleganza senza compromessi, con un cruscotto ridisegnato e tecnologie all’avanguardia. Il sistema di intrattenimento è gestito tramite un touchscreen da 10,25 pollici. Mentre il quadro strumenti digitale da 12,3” fornisce informazioni chiare e dettagliate. Un sistema audio Bowers & Wilkins da 23 altoparlanti e 1.600 watt garantisce un’esperienza acustica superiore. Mentre i rivestimenti interni sono disponibili in varianti esclusive come Onyx Black con dettagli Lime o una combinazione di OnyxBlack e Eifel Green. Tutti impreziositi da accenti raffinati in fibra di carbonio e cromo scuro.

Troviamo poi un poderoso motore V8 biturbo da 4.0 litri, capace di erogare 707 CV e 900 Nm di coppia. Questo propulsore consente all’ auto di accelerare da 0 a 60 miglia orarie in soli 3,1 secondi, con una velocità massima di 310 km/h. Assicurando così prestazioni che soddisfano anche i più esigenti appassionati di velocità e potenza. Grazie al sistema di trazione integrale, il DBX707 AMR24 offre una guida dinamica e sicura su qualsiasi tipo di terreno. Combinando la versatilità di un SUV con le caratteristiche sportive di una vera Aston Martin da pista.

Insomma, destinato a pochi privilegiati, questo SUV speciale celebra l’eredità sportiva del marchio britannico. Incarnando l’essenza della Formula 1 nelle strade di tutti i giorni. Con un mix equilibrato di tecnologia avanzata e artigianalità impeccabile, si conferma come un’opzione ambita nel settore automobilistico internazionale.