BMW abbandona i piani per le moto elettriche

BMW Motorrad, in questi giorni, ha annunciato una svolta molto importante nel suo approccio alle moto elettriche. In che modo? Decidendo di interrompere lo sviluppo di nuovi modelli totalmente elettrici. Questa decisione arriva nonostante i successi precedenti con veicoli come lo scooter CE-04, che ha ottenuto buoni risultati sul mercato. Marcus Flasch, CEO di BMW Motorrad, ha spiegato che, attualmente il mercato motociclistico non sembra pronto ad abbracciare pienamente l’elettrificazione. Nonostante le speranze di un iniziale adozione da parte dei consumatori. Una simile scelta riflette anche le sfide infrastrutturali legate alla ricarica. La quale resta un ostacolo notevole per i motociclisti che desiderano adottare veicoli elettrici per i loro spostamenti.

BMW: un’ attenzione particolare sugli scooter urbani

La strategia di BMW Motorrad si concentrerà ora principalmente sullo sviluppo e sulla promozione di scooter elettrici. Come ad esempio il CE-04 e l’ ultimo introdotto CE-02. Questi modelli rappresentano il cuore della nuova strategia del marchio bavarese nel settore delle due ruote. Mirando così a soddisfare le esigenze della mobilità urbana sostenibile. Però le moto completamente elettriche targate BMW dovranno attendere ancora, prima di diventare una realtà effettiva nel mercato attuale.

Tale decisione rappresenta un cambiamento rilevante nelle prospettive dell’industria motociclistica. Insieme ad altri produttori come Honda e Kawasaki che continuano a spingersi verso l’elettrificazione. Honda, ad esempio, mira a offrire una gamma completamente elettrica entro il 2040. Mentre Kawasaki sta esplorando soluzioni ibride. BMW ha così optato per una revisione della sua strategia per rispondere alle attuali dinamiche di mercato e alle esigenze dei consumatori.

Flasch ha poi evidenziato che l’adozione delle moto elettriche è influenzata da diverse motivazioni rispetto all’automobile. Ciò ha portato BMWMotorrad a concentrarsi su modelli come il CE-04. I quali non solo rappresentano una soluzione pratica per la mobilità urbana, ma sono anche più facilmente integrabili nel contesto delle città moderne.Insomma, possiamo quindi dire che con lo scooter CE-04 e il nuovo CE-02 al centro della sua offerta, BMW resta un attore importante nel mercato delle due ruote. Adattando la sua strategia alle mutevoli esigenze dei consumatori e alle sfide dell’infrastruttura di ricarica.