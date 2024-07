Negli ultimi tempi, Ho. Mobile ha visto crescere significativamente la sua base di clienti. L’annuncio della disponibilità della rete 5G per tutti gli utenti ha stimolato l’operatore a lanciare una serie di offerte molto allettanti. A partire dal primo luglio 2024, Ho. Mobile applicherà un nuovo costo di attivazione su tutte le sue offerte, ma ridurrà il prezzo della eSIM per i nuovi clienti. Questa strategia segue l’introduzione del servizio 5G, avvenuta lo scorso 8 maggio, che ha arricchito l’offerta dell’operatore con pacchetti di grande interesse.

Le incredibili offerte

Attualmente, Ho. Mobile propone diverse opzioni economiche per chi desidera passare a questo operatore. Una delle offerte più interessanti è quella che prevede 150 GB di traffico internet mobile in 4G, a soli 6,99 euro al mese, con minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri. Questa offerta include una velocità di download fino a 60 Mbps. Per chi ha bisogno di ancora più dati, è disponibile anche un pacchetto da 200 GB con lo stesso bundle di minuti e SMS illimitati.

In aggiunta, nei negozi autorizzati è ancora possibile approfittare della promozione “operator attack BTL ho.”, che per soli 5,99 euro al mese offre 100 GB di traffico dati. Questa offerta è riservata ai clienti provenienti da operatori come Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Lyca Mobile e altri operatori virtuali.

Risparmio e qualità con Ho. Mobile

Per chi sta considerando di cambiare operatore, Ho. Mobile si presenta come una scelta particolarmente economica. I nuovi clienti hanno la possibilità di attivare un numero nuovo o mantenere quello attuale, con la comodità di effettuare tutti i pagamenti online. Inoltre, per garantire la soddisfazione, l’operatore offre una garanzia di trenta giorni per richiedere un rimborso nel caso in cui il servizio non soddisfi le aspettative. Con tali offerte, Ho. Mobile punta a conquistare ulteriori clienti e a consolidare la propria posizione nel mercato delle telecomunicazioni.