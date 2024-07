La nuova Lancia Ypsilon rilancia il marchio in tutta Europa

Da ormai settimane è arrivata ufficialmente la nuova Lancia Ypsilon, un’auto che rilancia il marchio italiano in tutta Europa. Soprattutto sul mercato francese si punta a fare grandi numeri, anche grazie alle linee molto moderne che il veicolo mette in mostra.

I paesi, precisamente, in cui è previsto il ritorno sono Francia, Spagna e Belgio che sono stati selezionati proprio perché amano il prodotto italiano e perché i cittadini sono fortemente affini all’acquisto di un veicolo del segmento B Premium.

Lancia Ypsilon torna per stupire: ecco le parole del CEO Luca Napolitano

Con dimensioni maggiori rispetto alla generazione precedente e con l’linee totalmente nuove che conferiscono grande sportività al veicolo, ecco che torna sul mercato la nuova Lancia Ypsilon. C’è anche un’edizione limitata Cassina, disponibile con 1906 unità.

Ad intervenire in merito al ritorno sul mercato europeo è stato il CEO di Lancia, ovvero Luca Napolitano. Queste le sue parole in merito:

“Lancia, il rinomato marchio automobilistico italiano, ha avviato una fase cruciale del suo piano di rilancio, chiamato “Rinascimento”. Dopo aver svelato la nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina a Milano lo scorso febbraio, il marchio fa un ulteriore passo avanti con il suo ritorno in Francia. La presentazione della vettura in questo mercato rappresenta una tappa importante nel percorso di internazionalizzazione di Lancia, parte di una roadmap ambiziosa e ben delineata. Questa roadmap si allinea con il piano strategico “Dare Forward” di Stellantis, mirato a trasformare Lancia in un marchio prestigioso, rispettato e credibile nel segmento premium europeo. La nuova Lancia Ypsilon è la prima delle tre nuove auto previste dal piano strategico del marchio, segnando l’inizio del ritorno di Lancia in Europa. Questo rilancio non si limita alla produzione di automobili, ma rappresenta anche un passo significativo verso il riposizionamento del marchio nel mercato automobilistico di fascia alta europeo“.