Vodafone ha annunciato una nuova promozione esclusiva per i suoi clienti più fedeli. Si tratta del programma VodafoneHappy. A partire dal 5 Luglio 2024, gli utenti registrati hanno la possibilità di beneficiare di 6 mesi gratuiti di Infinity+. Il servizio di streaming di Mediaset che offre una vasta tipologia di film, serie TV e altri contenuti esclusivi. Questo incentivo fa parte delle iniziative settimanali dell’ operatore e del suo nuovo programma “Happy”. Progettato per obiettivi di fidelizzazione e per premiare i clienti per la loro fedeltà all’operatore.

Vodafone Happy è accessibile ai clienti consumer con contratti mobili ricaricabili o abbonamenti. Oltre a quelli con connessioni fisse. Coloro che possiedono una SIM solo dati non sono attualmente idonei per parteciparvi. Il programma offre sconti vantaggiosi e promozioni esclusive ogni settimana. Ma anche premi mensili e vantaggi speciali per compleanni, personalizzati in base alla longevità della relazione del cliente con l’ operatore.Per usufruire della promozione di Infinity+, gli iscritti devono accedere all’app MyVodafone e seguire le istruzioni per il riscatto del codice promozionale fornito.

Altre soluzioni imperdibili per gli iscritti di Vodafone Happy

Oltre all’opportunità di ottenere 6 mesi gratuiti di Infinity+, questa settimana Vodafone Happy offre ai suoi membri sconti speciali su marchi di prestigio. Ad esempio, è possibile ricevere uno sconto di 15€ su Lavazza con una spesa minima di 59,99€. Oltre alla possibilità di usufruire della spedizione gratuita. Per gli appassionati di abbigliamento, North Sails propone sconti fino al 25% su alcuni prodotti selezionati. Mentre Oral-B offre un risparmio fino a 200€ su una vasta selezione di spazzolini elettrici. Tali offerte sono disponibili per un periodo limitato e i codici sconto devono essere utilizzati entro le date di scadenza indicate.

Insomma, Vodafone continua a migliorare l’esperienza dei suoi clienti attraverso iniziative come questa appena descritta. Una soluzione volta a riconoscere la fedeltà dei clienti con vantaggi esclusivi. Ma anche promuove l’accesso a contenuti premium come il servizio streaming Infinity +. I clienti sono così incoraggiati a monitorare regolarmente le nuove promozioni offerte attraverso l’app MyVodafone. Così da non perdervi alcuna opportunità di risparmio e di intrattenimento offerte.