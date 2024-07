Nel suo vasto catalogo di offerte mobile, l’operatore telefonico italiano TIM propone anche alcune offerte dedicate ai clienti stranieri. Si tratta delle offerta appartenenti alla gamma TIM International e fino ad ora offrivano la possibilità di navigare su rete 4G. Tuttavia, in questi ultimi giorni, l’operatore ha deciso di introdurre il supporto alla connettività 5G anche per queste offerte. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM International, arriva il supporto alla connettività 5G per queste offerte

In questi ultimi giorni, l’operatore telefonico italiano TIM ha deciso di introdurre il supporto alle reti 5G per le sue offerte appartenenti alla gamma TIM International. Come già accennato in apertura, infatti, fino ad ora queste offerte per clienti stranieri supportavano solo la navigazione con connettività 4G, mentre ora gli utenti potranno navigare anche con le nuove reti di quinta generazione.

In particolare, con queste offerte gli utenti potranno navigare con connettività 5G ma con una velocità massima pari a 250 Mbps download e 75 Mbps upload. Tra queste offerte, c’è l’offerta mobile denominata TIM International. Quest’ultima ha un costo di soli 8,99 euro al mese. Nello specifico, l’offerta include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 300 minuti di chiamate verso India, Bangladesh, Polonia, Perù, Romania, Marocco (solo fisso), Messico, Colombia, Repubblica Ceca, Romania, Lituania, Lettonia, Israele, Singapore, Cipro e Pakistan, 60 minuti di chiamate verso Egitto, Filippine, Moldavia, Nigeria e Ucraina e 888 minuti di chiamate verso la Cina.

Nel bundle dell’offerta sono poi inclusi anche 1000 SMS da inviare verso tutti i numeri. Gli utenti avranno poi a disposizione fino a 130 GB di traffico dati se si sceglierà il metodo di pagamento di TIM Ricarica Automatica. Tutti gli utenti avranno invece a disposizione 100 GB di traffico dati se decideranno di utilizzare invece come metodo di pagamento il credito residuo sulla propria sim.