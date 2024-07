Anche nel mese di luglio, alcuni ex clienti del gestore telefonico virtuale Very Mobile avranno l’opportunità di riattivare una super offerta davvero allettante. Dal 5 luglio 2024, l’operatore ha iniziato a proporre a un gruppo selezionato di ex utenti un pacchetto di rete mobile estremamente conveniente, che include fino a 200 GB di traffico dati mensile.

Very Mobile e la sua incredibile offerta!

Very Mobile sta cercando di riconquistare i suoi ex clienti con una proposta shock che prevede un’enorme quantità di traffico dati, consentendo una navigazione senza preoccupazioni. A partire dal 5 luglio, l’offerta prevede 200 GB di dati con una connettività massima in 4G, garantendo una velocità di download e upload fino a 30 Mbps. Oltre al generoso pacchetto di dati, l’offerta include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, così come SMS senza limiti verso qualsiasi numero. Il costo mensile di questa offerta è particolarmente competitivo: solo 5,99 euro.

Inoltre, Very Mobile ha deciso di eliminare il costo di attivazione e della scheda SIM per tutti gli ex clienti che sceglieranno di tornare. Questa iniziativa è parte di una campagna di fidelizzazione che l’operatore sta promuovendo attraverso l’invio di SMS personalizzati. Ecco un esempio del messaggio inviato: “Torna in Very! Solo per te 200 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 5,99 euro al mese! Attivazione e SIM sono Gratis. Hai tempo fino al 23/7. Cosa aspetti? Per info e condizioni e per approfittarne subito utilizza il codice coupon […] su verymobile.it/promob o nei negozi Very.”

L’attenzione alle esigenze dei consumatori e la volontà di offrire soluzioni vantaggiose hanno spinto Very Mobile a lanciare questa offerta, che si distingue per il suo rapporto qualità-prezzo. La campagna è mirata a coinvolgere coloro che in passato avevano scelto il servizio, nella speranza di riacquistare la loro fiducia e soddisfazione.

Un’impegno costante e duraturo

Con iniziative di questo tipo, Very Mobile dimostra un impegno costante nel migliorare le proprie proposte commerciali, cercando di soddisfare le crescenti esigenze di connettività dei propri utenti a prezzi altamente competitivi. La scadenza per approfittare di questa offerta è fissata al 23 luglio 2024, un’opportunità che molti ex clienti potrebbero trovare irrinunciabile.