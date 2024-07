Formula 1 e Apple Original Films hanno confermato il nome del film dedicato alla massima espressione del motorsport. La pellicola si chiamerà F1 e vedrà come protagonisti la coppia composta da Brad Pitt insieme a Damson Idris.

La regia è affidata a Joseph Kosinski mentre la produzione è curata da Jerry Bruckheimer. Si tratta di nomi di assoluto spessore considerando che Kosinski è anche il regista di Top Gun: Maverick con Tom Cruise.

Il successo ottenuto con Top Gun: Maverick lascia ben sperare, soprattutto per la resa delle fasi alla guida delle monoposto. Infatti, il film avrà l’arduo compito di portare sul grande schermo una storia che, certamente, avrà come comprimari le vetture più prestazionali del mondo delle corse, la cui resa a schermo non dovrà scontentare i fan di tutto il mondo.

Nel cast di F1 saranno presenti anche Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia e Samson Kayo. La storia seguirà le vicende della APXGP, un nuovo team che compete nel campionato. Brad Pitt interpreterà l’ex pilota Sonny Hayes, convinto a tornare in pista per supportare il proprio compagno di squadra Joshua Pearce (interpretato da Damson Idris) alla prima stagione nella massima serie del motorsport.

Considerando il coinvolgimento ufficiale della Formula 1 al progetto, le riprese si sono tenute anche durante eventi ufficiali. Per questo motivo, sarà possibile intravedere momenti reali avvenuti durante la stagione in corso e piloti del calibro di Lewis Hamilton, vincitore di sette titoli piloti.

Il primo trailer sarà distribuito in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna previsto il 7 luglio 2024. La pellicola, invece, sarà distribuita da Warner Bros. Pictures a livello internazionale il 25 giugno 2025 e in Nord America il 27 giugno.