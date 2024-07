Very Mobile, a luglio continua il SUPER CATALOGO

Anche per il mese di luglio l'operatore telefonico virtuale Very Mobile continuerà a proporre tantissime offerte mobile super convenienti.

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile propone ogni mese tantissime offerte di rete mobile. Siamo da poco arrivati a luglio 2024 e, per questo mese, l’operatore ha deciso di aggiornare e prorogare ulteriormente le offerte presenti sul suo catalogo. Si tratta tutte di offerte di rete mobile a basso costo e che includono ogni mese tanti giga per navigare e non solo. Tra queste offerte , sono Statte prorogate anche quelle appartenenti alla gamma Very Promo Flash. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Mobile proroga anche a luglio la disponibilità delle sue super offerte

Anche per il mese di luglio l’operatore telefonico virtuale Very Mobile continuerà a proporre tantissime offerte mobile super convenienti. Come già accennato in apertura, infatti, siamo da poco entrati nel mese di luglio e gli utenti avranno ancora a disposizione tante offerte di rete mobile estremamente convenienti.

Tra queste, come già accennato in apertura, l’operatore ha deciso di prorogare anche le offerte della gamma Very Promo Flash. Per il momento, l’operatore ha deciso di prorogare queste offerte di qualche altro giorno. Gli utenti avranno infatti a disposizione fino al prossimo 11 luglio 2024 per attivare una di queste offerte. Come spesso accade, però, è probabile che l’operatore decida di prorogare ulteriormente questo catalogo di offerte mobile.

Tra le offerte più richieste dell’operatore, ci sono come già detto quelle appartenenti alla gamma Very Promo Flash. Una di queste è ad esempio l’offerta mobile denominata Very 6,99 Promo Flash XL. Con questa offerta, in particolare, gli utenti avranno a disposizione ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati validi per navigare con connettività 4G. Nel bundle di questa offerta sono poi inclusi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a 6,99 euro al mese scegliendo come metodo di pagamento quello di Ricarica Automatica.

Sono comunque disponibili all’attivazione tantissime altre offerte mobile. Vi consigliamo di recarvi sul sito ufficiale dell’operatore per non perdervi nessuna offerta.