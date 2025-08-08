Very Mobile, la promo estiva da 200GB in 5G è ancora attiva

Very Mobile ha lanciato una nuova promozione semplice e diretta, adatta a chi desidera un piano mobile conveniente, con tanti giga e nessun vincolo legato all’operatore di provenienza. Una formula chiara e senza sorprese, valida per chiunque voglia cambiare gestore senza limitazioni.

Cosa c’è nella nuova promo di Very Mobile che costa 6,99€

Con una spesa mensile fissa di 6,99€, il piano garantisce ogni mese quei contenuti che in genere un utente cerca quando decide di cambiare il suo gestore. Ecco l’elenco completo con ciò che trovate al suo interno:

200 giga di traffico dati in 4G/5G;

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

SMS illimitati verso tutti i gestori;

Accesso alla rete 5G senza costi aggiuntivi;

Prezzo bloccato per sempre.

Il costo di attivazione è di appena 0,99€ una tantum, da pagare al momento della sottoscrizione. La SIM può essere richiesta online oppure nei negozi fisici autorizzati, con consegna a domicilio o ritiro diretto.

Chi può attivare la promo e perché conviene stare dalla parte di Very Mobile

Questa offerta si distingue perché è aperta a tutti gli utenti, indipendentemente dall’operatore di partenza. Non è necessario provenire da un gestore specifico, né sono previste limitazioni per gli utenti che arrivano da TIM, Vodafone o WindTre.

L’assenza di vincoli e la disponibilità per qualsiasi tipo di portabilità rende la promozione molto competitiva, soprattutto in un mercato dove spesso le offerte più vantaggiose sono riservate solo ad alcuni operatori.

Inoltre, il supporto alla rete 5G incluso nel prezzo rappresenta un valore aggiunto da non sottovalutare, specialmente considerando il costo mensile contenuto e la quantità di giga inclusa.

Una soluzione pratica, senza costi nascosti, pensata per chi vuole navigare molto e telefonare senza limiti, senza complicazioni contrattuali o condizioni nascoste. Si tratta quindi di una soluzione che sembra essere perfetta per chiunque, anche per chi non voleva avere a che fare con i gestori virtuali.