Samsung ha in programma per il 10 luglio il Galaxy Unpacked in cui presenterà le nuove creazioni che ha realizzato in questi anni tra cui alcuni dei nuovi modelli pieghevoli e i nuovi smart ring. Tra i prodotti principali troviamo il Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, il Galaxy Watch 7, Watch 7 Pro e Watch Ultra, il Galaxy Ring e il Galaxy Buds 3 e Buds 3 Pro. Proprio su questi nuovi modelli ha puntato Samsung per lanciare uno sconto su Amazon fino a 200 euro in modo da poter acquistare uno dei modelli sopra indicati.

Amazon ovviamente ha precisato che lo sconto non è ancora attivo, poiché verrà annunciato alle ore 15 del 10 luglio. Oltre a queste promozione ne arriverà un’ altra stavolta per coloro che possiedono la Carta American Express. Questi annunci rivelano come Samsung stia cercando di attirare sempre più clienti verso l’ acquisto di uno dei suoi prodotti in modo da poter creare una concorrenza molto elevata con le altre società. Il nuovo evento sarà molto importante per chiarire tutti i dubbi che gli utenti si sono fatti in merito ai nuovi dispositivi presentati.

Samsung, ecco come ricevere lo sconto su Amazon

Per ricevere lo sconto su Amazon bisognerà registrarsi alla pagina dedicata entro il 10 luglio in modo da poter ricevere successivamente un’ email in cui sarà indicato come usare lo sconto. Per questo evento Samsung ha deciso di renderlo diverso da tutti gli altri fatti in precedenza, infatti ha deciso di concedere questo bonus per tutti coloro che vogliono acquistare uno dei tanti modelli che verranno presentati all’ evento. Ovviamente lo sconto servirà solo in parte a coprire le spese per i dispositivi dato che parlando di prodotti appena usciti e con delle tecnologie veramente all’ avanguardia ci si aspettano dei prezzi che siano adeguati alle loro caratteristiche.

Lo sconto fornito sarà molto utile per invogliare ancora di più le persone ad acquistare uno dei tanti prodotti innovativi in modo da smuovere di più il mercato.