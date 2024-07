Qualcomm nel suo Snapdragon 8 Gen 4 avrebbe inserito anche una GPU con la capacità di poter supportare la generazione di frame. Ovviamente si tratta di una mossa molto astuta poiché renderebbe il suo dispositivo veramente capace di poter elaborare qualsiasi tipo di programma venga inserito. La GPU di Qualcomm è l’ Adreno 830 la quale avrà l’ interpolazione dei frame di tipo DLSS, studiata per delle funzioni molto importanti in modo da far lavorare di più gli elaboratori grafici.

Grazie a questo tipo di innovazione si potranno elaborare i giochi più complessi con degli FPS veramente alti in modo da rendere l’ esperienza di gioco ancora più coinvolgente. Questa GPU è pensata per coloro che hanno bisogno di più elementi per riuscire a far processare i loro giochi di elaboratori molto importanti ed efficienti. Il mercato delle GPU si sta trasformando e con esso anche il mercato del mobile gaming cosicché si riesca a realizzare dei game sempre più innovativi e con caratteristiche tecnologiche all’ altezza delle nuove schede video.

Qualcomm, ecco le funzioni della GPU Adreno 830

La GPU Adreno 830 sarà in grado di generare dei frame grazie alla nuova tecnologia chiamata DLSS/FSR Frame Generation che consiste nel generare artificialmente dei frame per dare l’ impressione di avere delle qualità maggiori di gioco. Questa tecnologia è nata principalmente dalle nuove GPU Nvidia e AMD di ultima generazione per cui è stato reso possibile avere delle esperienze di gioco superiori. La caratteristica che si hanno con le nuove GPU è che si aumentano di cosiddetti input lag, cioè si aumenta il ritardo nella risposta. La novità non riguarda solo lo Snapdragon 8 Gen 4, ma anche gli Snapdragon 8 Gen 3 e 8s Gen 3 grazie ad un’ aggiornamento firmware.

Le nuove funzioni integrate nelle GPU sono veramente importanti anche perché renderanno lo stile di gioco più integrativo con le capacità degli sviluppatori.