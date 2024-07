Con l’arrivo del mese di luglio in molti attendono l’arrivo del nuovo evento di Samsung. L’azienda sudcoreana si prepara a ospitare il suo Galaxy Unpacked. Durante quest’ultimo verranno presentate numerose novità. In particolare, l’evento di quest’anno vedrà il lancio di una serie di nuovi dispositivi. Tra cui sono inclusi gli attesissimi smartphone pieghevoli, smartwatch e altri accessori.

Samsung ed Amazon insieme per offrire un nuovo sconto

L’evento, previsto per il prossimo 10 luglio a Parigi, sarà il palcoscenico per l’introduzione dei nuovi Galaxy Z Fold 6 e ZFlip6, dei Watch 7, Watch7 Pro e Ultra, del Ring e delle Buds 3 e Buds3 Pro. Quest’ultimi sono i principali dispositivi che verranno svelati durante l’Unpacked. Per gli utenti interessati a tali prodotti, Samsung ha lanciato una promozione interessante su Amazon.

La promo prevede la possibilità di ottenere fino a 200euro di sconto per gli acquisti sulla piattaforma e-commerce. Al momento non è specificato quali prodotti saranno inclusi nella promozione. Amazon ha annunciato che le condizioni di utilizzo dello sconto e i prodotti compatibili verranno resi noti il prossimo 10luglio, alle 15:00. Ciò suggerisce che la promo sarà applicabile con l’acquisto dei nuovi prodotti Samsung che verranno presentati durante l’evento.

Inoltre, c’è un’ulteriore offerta. Quest’ultima è dedicata a chi si registrerà alla promozione ed è titolare di una Carta American Express. Quest’ultima sarà disponibile esclusivamente per coloro che si iscriveranno tramite la pagina dedicata. Per poter usufruire dello sconto, sarà necessario registrarsi entro il 10luglio.

Tutti coloro che completeranno la registrazione riceveranno un’e-mail. All’interno di quest’ultima verranno indicate con tutte le istruzioni. Seguendole sarà possibile ottenere ed utilizzare lo sconto. Tale e-mail, come anticipato, verrà inviata alle ore 15 del 10 luglio. Dunque, arriverò contemporaneamente alla ricezione del testo con le informazioni sui prodotti compatibili. Si tratta di un’occasione imperdibile per tutti coloro che intendono acquistare uno dei nuovi prodotti Samsung.