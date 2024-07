Quante persone si sono sicuramente perse nel mare infinito di applicazioni alla ricerca di qualcosa di interessante sul Google Play Store. Adesso si sta tendando di risolvere questo problema senza far perdere ulteriore tempo agli utenti che sono alla ricerca.

Infatti lo stesso store sta implementando dei metodi molto utili per aumentare il criterio di ricerca e fornire un orientamento nelle svariate app.

Google Play Store, quali sono le novità?

Sicuramente scorrere alla ricerca di una applicazione può essere molto fastidioso visto che ci sono diversi criteri anche da valutare come ad esempio quale applicazione può corrispondere alle nostre idee. Ed è proprio per questo che Google Play Store sta testando un nuovo widget chiamato con il nome “Collezione”. Esso farà il suo esordio sullo store per garantire e fornire un aiuto in più agli utenti per orientarsi nelle nuove app.

Adesso se si va a premere a lungo sull’icona dello stesso Google Play Store, alcuni degli utenti dell’ultima versione beta possono accedere direttamente ad un menu contestuale che raccoglie le raccolte di app. Quando il widget si apre possono essere visualizzate le categorie familiari come ad esempio “Guarda”, “Leggi” e molte altre. Dove ciascuna porta con se una selezione di app personalizzate.

Questa selezione di app è molto più curata rispetto le altre. Quest’ultima introdotta nel Google Play Store fa rendere l’utilizzo del nuovo widget “Collections” molto più semplice per la ricerca degli utenti delle svariate app. Che possono soddisfare a pieno merito le varie esigenze ed interessi.

Anche se questo nuovo ed esclusivo widget potrebbe presentare all’inizio un accesso alle raccolte strettamente limitato. Visto che la nuova funzionalità potrebbe essere soggetta ad una restrizione geografica. Infatti come solitamente succede il codice dell’app contenente il nuovo aggiornamento inserito potrebbe essere solo disponibile per una limitata quantità di tempo solo negli Stati Uniti.