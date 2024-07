Con l’arrivo del mese di luglio tutti gli operatori telefonici hanno deciso come prevedibile di aggiornare il proprio catalogo di offerte in modo da offrire agli utenti una vasta scelta aggiornata e adeguata per il periodo estivo, ovviamente le parole chiave in questo contesto sono giga, minuti ed SMS.

Ovviamente, a fare la differenza e anche il prezzo delle varie offerte che deve venire incontro alle necessità economiche degli utenti per cercare di aumentare il volume di mercato dei vari operatori telefonici.

Tra i vari operatori risulta anche Kena, quest’ultimo per l’arrivo del mese di luglio ha deciso di lanciare una promozione estiva pensata per offrire tantissimi giga ad un costo decisamente contenuto, come se non bastasse è incluso anche un regalo per gli utenti che sicuramente farà piacere a tutti quanti, scopriamo di cosa si tratta.

Rush 130 con un regalo

La promo in questione si chiama Rush 130 e garantisce all’utente che l’attiva ben 130 GB di traffico dati in 4G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 SMS ogni mese, ma non è finita qui, se infatti attiverete il meccanismo di auto ricarica il numero di giga sarà incrementato a 230, con incluso un regalo da parte di Kena, coloro che attiveranno la promozione infatti avranno il primo rinnovo di quest’ultima completamente gratuito.

Si tratta senza alcun dubbio di una promozione decisamente allettante dal momento che a meno di sette euro vi garantisce una quantità di giga decisamente da non trascurare, ovviamente il regalo fa da ciliegina sulla torta dal momento che offre un’intera mensilità gratuita.

Se siete interessati alla promo e avete intenzione di attivarla, affrettatevi dal momento che non sappiamo fino a quando quest’ultima resterà attiva dunque l’operatore a tinte gialle potrebbe decidere di ritirarla dal mercato da un momento all’altro, inutile stare a dire che la promo esprime il massimo del suo potenziale se decidete di attivare l’autoricarica.