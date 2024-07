Tutti vogliono una friggitrice ad aria, un piccolo elettrodomestico che nel corso degli anni è divenuto a dir poco fondamentale nelle case degli italiani, proprio per la sua capacità di cuocere alla perfezione gli alimenti, offrendo la sensazione di frittura, quando in realtà di grassi ed i olio non ne sono stati proprio messi.

L’occasione per risparmiare arriva direttamente da Amazon, dove è possibile trovare la friggitrice ad aria Electrolux, modello E5AF1-4GB, precisamente la Create 5, ad un prezzo estremamente competitivo. Si tratta di un prodotto compatto, di relative piccole dimensioni, dal design moderno ed accattivante, in quanto è realizzata quasi interamente in plastica, con finitura spazzolata sulla maggior parte della sua superficie, per terminare con il lucido superiore.

Friggitrice ad aria Electrolux: arriva lo sconto Amazon

Acquistare la friggitrice ad aria di casa Electrolux è molto più semplice di quanto possiate immaginare, infatti avrete la possibilità di spendere solamente 49 euro per il suo acquisto, quando in realtà il prezzo di listino sarebbe stato di 119 euro, così da approfittare di un risparmio del 58%, occasione più unica che rara disponibile su Amazon a questo link.

La potenza massima che la suddetta friggitrice ad aria può raggiungere è comunque molto elevata, parliamo di un complessivo di 1350W, risultando più che adatta per soddisfare le esigenze della maggior parte dei consumatori. Le dimensioni sono perfettamente allineate con gli standard a cui siamo solitamente abituati, riuscendo a raggiungere per la precisione 34 x 32 x 34 centimetri, con un peso più che sufficiente per riuscire a restare senza problemi su qualsiasi superficie verrà effettivamente appoggiata. Il sistema di controllo si affida interamente ad una manopola fisica sulla parte anteriore, con la quale settare sia temperature che tempi di cottura.