Le cuffie JBL Tune 510 BT rappresentano il giusto compromesso per coloro che a tutti gli effetti sono alla ricerca di un paio di cuffie bluetooth di qualità, proposte a prezzi tutt’altro che elevati, se confrontate con ciò che il mercato pare essere attualmente in grado di offrire.

Il modello in questione viene commercializzato in quattro colorazioni che differiscono esclusivamente per il colore generale, non per le funzionalità che permettono ai singoli consumatori. Nel nostro caso vi proponiamo la variante rosa, ma nulla vi vieta di dirigere la vostra attenzione verso un altro colore, prestando particolare attenzione al prezzo, il quale potrebbe differire a sua volta.

JBL Tune 510: che sconto su Amazon

JBL Tune 510 sono disponibili su Amazon ad uno dei prezzi più bassi mai visti prima d’ora, infatti il loro listino sarebbe di 49 euro, ma per solamente per pochi giorni è stato previsto uno sconto effettivo del 20%, pari a 10 euro in meno, così da poterle pagare in via esclusiva 39,99 euro. L’ordine può essere completato qui.

Dimensionalmente, ricordando comunque che le cuffie possono essere ripiegate su loro stesse, raggiungono 27 x 23 x 26 centimetri, con un peso di 160 grammi. Il funzionamento è garantito con qualsiasi dispositivo in commercio, grazie alla connessione bluetooth, ma allo stesso tempo possono essere collegate fisicamente ad un qualsiasi trasmettitore musicale, sia esso uno smartphone, un tablet, un notebook, un PC desktop o semplicemente uno stereo.

L’ergonomia è ottima, diventando il compagno ideale per la maggior parte dei consumatori, grazie anche a padiglioni auricolari molto morbidi, che non creano il fastidioso effetto tappo, che in genere troviamo altrove, risultando perfettamente in linea ed allineati con le esigenze del consumatore medio, che vuole il massimo, ma con il minimo sforzo.