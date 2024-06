Google continua a migliorare l’esperienza utente dei suoi servizi e questa volta si concentra sui widget del meteo e Riepilogo, introducendo un set di nuove icone. L’aggiornamento porta con sé elementi grafici tridimensionali e una palette di colori più scura, dove il sole assume tonalità arancioni più marcate. Questo cambiamento si inserisce nella nuova interfaccia in stile Material You. Essa è già visibile per i possessori dei dispositivi Pixel attraverso l’icona a sinistra dello “At a Glance“. Per tutti gli altri, invece, sarà necessario aggiungere alla home uno dei widget aggiornati, anche se i nuovi simboli non sono visibili nell’anteprima.

I nuovi widget: ecco cosa cambia

Per quanto riguarda i widget del meteo, sono state rese disponibili due configurazioni. Il “Meteo 3×3” che mostra semplicemente le condizioni meteorologiche attuali e la temperatura. Rappresentando una soluzione minimalista per chi desidera informazioni rapide e concise. In alternativa, vi è il “Meteo4x2” che offre una panoramica più dettagliata. Di base mostra la località, la temperatura corrente, e quella minima e massima della giornata. Questo widget può essere ridimensionato per fornire informazioni aggiuntive. Come le previsioni orarie o per i giorni successivi, adattandosi così alle esigenze del singolo.

Il widget “Riepilogo”, anch’esso aggiornato, presenta una nuova icona sul lato destro. Esso può essere personalizzato attraverso le impostazioni per decidere quali informazioni visualizzare, offrendo tre diversi stili. Rispettivamente, Trasparente, Semitrasparente e a Tinta unita. Tale versatilità consente di integrare il widget con lo stile generale della propria home screen. Migliorando sia l’estetica che la funzionalità.

Coloro che hanno già ricevuto l’aggiornamento hanno notato queste novità e molti hanno espresso opinioni positive sui miglioramenti grafici e funzionali apportati da Google. L’azienda sembra determinata a perfezionare costantemente i suoi servizi, offrendo un’esperienza d’uso sempre più intuitiva e piacevole. Se non avete ancora ricevuto tale novità, controllate periodicamente le impostazioni del vostro dispositivo. Potreste essere tra i prossimi a godere delle nuove icone e delle funzionalità avanzate di cui vi abbiamo appena parlato.